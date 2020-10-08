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Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту

20:54 08.10.2020 Фото: pxhere.com
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"Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи." - говорит девушка.

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Сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета
Российская стюардесса на своей страничке в TikTok ответила на интересующий многих пассажиров вопрос: может ли телефон на борту самолета принести вред?
Девушка заявляет, что гаджеты никак не влияют на общение пилотов и авиадиспетчеров. Сотрудники европейских авиакомпаний не просят включать авиарежим у телефонов уже давно.

-Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи.

авиарежим полет самолет стюардесса телефон
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