Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту

Российская стюардесса на своей страничке в TikTok ответила на интересующий многих пассажиров вопрос: может ли телефон на борту самолета принести вред?
Девушка заявляет, что гаджеты никак не влияют на общение пилотов и авиадиспетчеров. Сотрудники европейских авиакомпаний не просят включать авиарежим у телефонов уже давно.
-Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи.