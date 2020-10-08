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Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?

20:49 08.10.2020 Фото: Мэрии Новосибирска
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В первом полугодии 2020 года на обеспечение служебных нужд мэра потратили почти 3 млн рублей. За 10 лет эти расходы выросли более чем в 2,5 раза.

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Стало известно, в какую сумму обходится бюджету содержание мэра Новосибирска Анатолия Локтя

В отчёте об исполнении бюджета города, размещённом на официальном сайте городе Новосибирска, есть строчка «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», именно она показывает количество денег, потраченных на служебные расходы мэра.

Так, за первое полугодие 2020 года служебные расходы Анатолия Локтя обошлись бюджету в 2,6 млн рублей.

По предварительным данным, всего в этом году на Локтя планируется выделить 5, 217 миллиона, более половины этих средств уже освоено действующим градоначальником.

Содержание Владимира Городецкого в период его мэрства с 2010 по 2012 (5 млн рублей) год стоило городу дешевле, чем траты на мэра в 2020 году.

С 2010 по 2019 год расходы на мэра выросли в 2,6 раза — с 1,606 млн рублей до 4,302 млн рублей.

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