На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте

Несколько категорий российских семей попадают под выплаты, на которые правительство направило в регионы дополнительные деньги.

Правительство РФ выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

На пособия семьям с детьми правительство РФ направит регионам около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин на совещании с министрами 8 октября.

-Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, — заявил Мишустин, добавив, что около 9 млрд рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть повысить выплат семьям с детьми с низким доходом.