08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте

21:01 08.10.2020 Фото: government.ru
0

Несколько категорий российских семей попадают под выплаты, на которые правительство направило в регионы дополнительные деньги.

% name% title
Правительство РФ выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

На пособия семьям с детьми правительство РФ направит регионам около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин на совещании с министрами 8 октября.

-Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, — заявил Мишустин, добавив, что около 9 млрд рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть повысить выплат семьям с детьми с низким доходом.

ежемесячные выплаты материнский капитал пособия семьям с детьми третий ребенок Михаил Мишустин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мало денег дают н детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
21:43 08-10-2020
Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
21:42 08-10-2020
Я музыкант и собираю свою рок-группу: требуются барабанщик, вокалист и бас-гитарист
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
21:32 08-10-2020
Ужесточить ограничения из-за коронавируса советует главам регионов Минздрав. Снова карантин?
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
21:24 08-10-2020
Юная внучка Боярского раздвинула ноги в сетчатых колготках
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
21:16 08-10-2020
Седовласая 58-летняя красотка показала, как сделать свою седину-достоинством
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
21:14 08-10-2020
Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
21:01 08-10-2020
На какие выплаты семьям с детьми выделил 10 млрд рублей Мишустин, узнайте
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
20:54 08-10-2020
Может ли самолет рухнуть из-за использования телефона на борту? Российская стюардесса развеяла мифы о вреде телефонов на борту
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
20:49 08-10-2020
Сколько денег тратит на содержание мэра бюджет Новосибирска?
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области
20:37 08-10-2020
Пропала без вести 17-летняя худщавая блондинка. Подозревает убийство СКР Новосибирской области