Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию

Восьмиклассник, выпавший из окна 67-й гимназии Петроградского района, хорошо зарекомендовал себя в школе. Об этом сообщили в комитете образования 8 октября.
«Пострадавший характеризуется как исполнительный, ответственный ученик, поддерживающий дружеские отношения с одноклассниками. Принимает участие в школьной жизни, участвует в школьных, районных этапах олимпиад по истории, обществознанию, имеет хорошую успеваемость. Воспитывается в полной благополучной семье, на внутришкольном контроле и учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.
Одноклассникам и семье пострадавшего будет оказана необходимая психологическая помощь», — добавили в Смольном.
Около полудня на перемене в 67-й гимназии из окна на четвёртом этаже выпал ученик. Восьмиклассника увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии.