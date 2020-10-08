Отличник выпал из окна гимназии и попал в реанимацию

Около полудня на перемене в 67-й гимназии Петербурга из окна на 4-м этаже выпал ученик. Его увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Мальчик живет в благополучной семье.

Впавшего из окна школьника срочно госпитализировали

Восьмиклассник, выпавший из окна 67-й гимназии Петроградского района, хорошо зарекомендовал себя в школе. Об этом сообщили в комитете образования 8 октября.

«Пострадавший характеризуется как исполнительный, ответственный ученик, поддерживающий дружеские отношения с одноклассниками. Принимает участие в школьной жизни, участвует в школьных, районных этапах олимпиад по истории, обществознанию, имеет хорошую успеваемость. Воспитывается в полной благополучной семье, на внутришкольном контроле и учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Одноклассникам и семье пострадавшего будет оказана необходимая психологическая помощь», — добавили в Смольном.

Около полудня на перемене в 67-й гимназии из окна на четвёртом этаже выпал ученик. Восьмиклассника увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии.