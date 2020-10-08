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Зачем видеокамеры на борту самолета? Всех авиаперевозчиков заставят

21:43 08.10.2020 Фото: МВД
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На видео с камер должно быть видно проход к кабине пилотов и весь салон самолета. Запись авиарейса должна храниться не менее 30 суток.

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В самолетах появятся камеры - фиксировать дебоширов

Авиакомпании обяжут устанавливать на борту самолетов камеры видеонаблюдения. Такой шаг должен помочь в борьбе с авиадебоширами, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий директор журнала "Авиатранспортное обозрение" Максим Пядушкин.

Постановление правительства об обязательной установке камер опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России. Все перевозчики должны будут оборудовать самолеты камерами с 2023 года.

На видео с камер должно быть видно проход к кабине пилотов и весь салон самолета. Отдельно отмечается, что запись авиарейса должна храниться не менее 30 суток. Подобные меры нужны, чтобы авиакомпании могли привлечь дебоширов к ответу в случае суда, рассказал Максим Пядушкин.

"Цель у этого одна – это борьба с авиадебоширами на борту самолета. Так будут видеосвидетельства того, что какие-то люди нарушают общественный порядок во время полета. Хранение 30 дней нужно, чтобы потом можно было достать записи и использовать их в качестве доказательства в суде. По всей видимости, только для этого все и делается. Раньше авиакомпания могла установить камеру в качестве опции, а могла и не делать этого. Сейчас речь идет об обязательной установке", - объяснил управляющий директор журнала "Авиатранспортное обозрение".

авиаперевозчик дебошир камеры видеонаблюдения салон самолета
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