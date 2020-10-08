Результаты независимой экспертизы тела Тесака опровергают официальную версию его смерти

На теле Марцинкевича нашли следы от уколов и электрошокера, множество других сомнительных травм. Так он покончил жизнь самоубийтвом в СИЗО?

Стали известны результаты независимой экспертизы тела Тесака

В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалось заключение независимого эксперта о смерти Максима Марцинкевича. Исследование тела в период со 2 до 6 октября было выполнено врачом и специалистом ООО "Судебно-медицинский эксперт" Еленой Кучиной по обращению адвоката Алексея Михальчика.

Эксперт изучала тело Тесака, лежащее в похоронном гробу, посмертные фотографии, видео осмотра умершего родственниками.

Кучина отметила, что на фотоснимке видно, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По словам специалиста, это говорит о том, что он не мог самостоятельно причинить себе ранения.

"Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно — не представляется возможным", — говорится в отчете Елены Кучиной.

Кроме того, по мнению эксперта, с этими ранениями Марцинкевич не мог покончить с собой тем способом, который фигурирует в официальной версии.

К видимым повреждениям, по мнению эксперта, относятся две раны в околоушно-жевательной области справа и поднижечелюстном треугольнике справа с переходом в сонный треугольник, три горизонтально расположенные раны в грудинно-ключично-сосцевидной области, а также странгуляционная борозда.

Кучина отметила, что у Тесака имеются ссадины на переносице и в теменной области, кровоподтеки на конечностях, а также в проекции подкожной вены (отец Марцинкевича полагал, что это след от укола), в области левого плечевого сустава — повреждения, характерные для причинения электрошокером, отсутствуют ногти на больших пальцах. Ногти на руках были сине-фиолетового цвета, одна ногтевая пластина отсутствовала.

Елена Кучина также указала на нарушения при вскрытии, проведении экспертизы, изъятии материалов для исследования.

"Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года", — говорится в заключении эксперта.

Кроме того, специалисту показалось странным, что у Марцинкевича имеются швы в области верхних и нижних конечностей. Она напомнила, что верхние и нижние конечности исследуются в случае транспортной травмы, при падении с высоты, а также в случаях причинения повреждений тупыми предметами.

Тесак был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По официальным сообщениям следователей, речь идет о самоубийстве.

Близкие Марцинкевича не верят в эту версию: они считают, что он был убит.

Напомним, один из самых известных неонацистов страны был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

В мае прошлого года решение суда вступило в силу. По версии следствия, Марцинкевич и его соратники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали людей в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.