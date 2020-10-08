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Видео смерти на пороге поликлиники пенсионера попало в Сеть. Медики проходили мимо

22:38 08.10.2020 Фото: 63.ru
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Самарский минздрав утверждает, что "экстренную помощь пациенту персонал оказал в рамках своих компетенций и в соответствии с законом"

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Очевидцы утверждают, что сотрудники медучреждения не оказали первую помощь
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Видео смерти на пороге поликлиники пенсионера попало в Сеть. Медики проходили мимоЗаказывают кремацию родные умерших из-за COVID-19 в РоссииЕщё 443 новостей

В середине прошлого месяца в Самаре произошла трагедия, которая могла бы утонуть в потоке других плохих новостей, случись это в другом месте. Однако 17 сентября пожилой мужчина потерял сознание и в скором умер на пороге поликлиники №14.

По словам свидетелей инцидента, пенсионеру стало плохо и он упал буквально на входе в медучреждение. Рядом с ним была пожилая женщина, по всей видимости – жена. Ни на ее просьбы, ни на требования очевидцев произошедшего сотрудники поликлиники не пытались провести реанимацию мужчине. На кадрах с места инцидента видно, что медики выходили, оценивали обстановку и возвращались в лоно своего места работы.

Спустя две недели в Министерстве здравоохранения Самарской области наконец рассказали, как чиновники видят данную ситуацию. По их словам, еще до приезда скорой пенсионера пытались спасти.

– Сотрудники медучреждения провели первичную реанимацию в полном объеме. Экстренную помощь пациенту персонал оказал в рамках своих компетенций и в соответствии с законом. Главному врачу поликлиники № 14 рекомендовали повысить эффективность и качество оказания медпомощи, – рассказали представители ведомства порталу 63.ru.

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От редакции

Врачи сделали все возможное?

Аноним, 08 октября 2020 22:48
Нашатырь дал понюхать, а лапы то все в золотых гайках

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