Видео смерти на пороге поликлиники пенсионера попало в Сеть. Медики проходили мимо

Самарский минздрав утверждает, что "экстренную помощь пациенту персонал оказал в рамках своих компетенций и в соответствии с законом"

Очевидцы утверждают, что сотрудники медучреждения не оказали первую помощь

В середине прошлого месяца в Самаре произошла трагедия, которая могла бы утонуть в потоке других плохих новостей, случись это в другом месте. Однако 17 сентября пожилой мужчина потерял сознание и в скором умер на пороге поликлиники №14.

По словам свидетелей инцидента, пенсионеру стало плохо и он упал буквально на входе в медучреждение. Рядом с ним была пожилая женщина, по всей видимости – жена. Ни на ее просьбы, ни на требования очевидцев произошедшего сотрудники поликлиники не пытались провести реанимацию мужчине. На кадрах с места инцидента видно, что медики выходили, оценивали обстановку и возвращались в лоно своего места работы.

Спустя две недели в Министерстве здравоохранения Самарской области наконец рассказали, как чиновники видят данную ситуацию. По их словам, еще до приезда скорой пенсионера пытались спасти.

– Сотрудники медучреждения провели первичную реанимацию в полном объеме. Экстренную помощь пациенту персонал оказал в рамках своих компетенций и в соответствии с законом. Главному врачу поликлиники № 14 рекомендовали повысить эффективность и качество оказания медпомощи, – рассказали представители ведомства порталу 63.ru.