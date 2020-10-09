Сохранить имущество при банкротстве

Взыскание при банкротстве не может быть обращено на материнский капитал.

⠀Согласно ст. 446 ГПК РФ к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам относятся:

Единственное жилье (за исключением ипотеки)

Предметы быта

Продукты

Предметы личной гигиены

Объекты с/х деятельности и участки, на которых они расположены (например, сараи, другие хозяйственные постройки)

Профессиональные инструменты, нужные для работы, стоимостью менее 100 МРОТ

⠀*Автомобиль может быть квалифицирован как объект, не подлежащий изъятию, если будет доказано, что он нужен для работы.

⠀Важно знать, что залоговое имущество всегда реализовывается. Даже если жилье, приобретенное в ипотеку, является единственным помещением, пригодным для проживания. Квартиру заберут, несмотря на то, что в ней сделан ремонт своими руками или прописаны несовершеннолетние дети. Поэтому, прежде, чем решиться на процедуру банкротства при наличии ипотеки, стоит заранее просчитать последствия.☝

⠀Что будет с имуществом супругов?

В случае банкротства одного из супругов, после реализации совместного имущества половина вырученных денег выплачивается второму супругу.

⠀Лишат ли имущества детей?

Имущество детей при банкротстве родителей не трогают.

Если же у родителя общая собственность с ребенком, то после ее продажи половина выручки передается законным представителям несовершеннолетнего.

⠀Взыскание при банкротстве не может быть обращено на материнский капитал, пособия на детей, алименты, пенсии по потере кормильца и социальные выплаты несовершеннолетним.

⠀Интересный факт: если объектом наряду с должником владеют родственники или третьи лица, то на продажу выставляется только его выделенная доля. Как показывает практика, продать ее сложно и часто имущество остается за должником.

⠀Ошибки при банкротстве, которые ведут к потере имущества:

Дарение

Продажа ниже рыночной стоимости

Закрытие одного кредита в ущерб остальным

Раздельно признание банкротства супругов