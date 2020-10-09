Сохранить имущество при банкротстве

⠀Согласно ст. 446 ГПК РФ к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам относятся:
Единственное жилье (за исключением ипотеки)
Предметы быта
Продукты
Предметы личной гигиены
Объекты с/х деятельности и участки, на которых они расположены (например, сараи, другие хозяйственные постройки)
Профессиональные инструменты, нужные для работы, стоимостью менее 100 МРОТ
⠀*Автомобиль может быть квалифицирован как объект, не подлежащий изъятию, если будет доказано, что он нужен для работы.
⠀Важно знать, что залоговое имущество всегда реализовывается. Даже если жилье, приобретенное в ипотеку, является единственным помещением, пригодным для проживания. Квартиру заберут, несмотря на то, что в ней сделан ремонт своими руками или прописаны несовершеннолетние дети. Поэтому, прежде, чем решиться на процедуру банкротства при наличии ипотеки, стоит заранее просчитать последствия.☝
⠀Что будет с имуществом супругов?
В случае банкротства одного из супругов, после реализации совместного имущества половина вырученных денег выплачивается второму супругу.
⠀Лишат ли имущества детей?
Имущество детей при банкротстве родителей не трогают.
Если же у родителя общая собственность с ребенком, то после ее продажи половина выручки передается законным представителям несовершеннолетнего.
⠀Взыскание при банкротстве не может быть обращено на материнский капитал, пособия на детей, алименты, пенсии по потере кормильца и социальные выплаты несовершеннолетним.
⠀Интересный факт: если объектом наряду с должником владеют родственники или третьи лица, то на продажу выставляется только его выделенная доля. Как показывает практика, продать ее сложно и часто имущество остается за должником.
⠀Ошибки при банкротстве, которые ведут к потере имущества:
Дарение
Продажа ниже рыночной стоимости
Закрытие одного кредита в ущерб остальным
Раздельно признание банкротства супругов