Велосипедист поцарапал машину и уехал, что делать?

Количество велосипедистов на дороге с каждым годом растет. Растет и количество ДТП с этими любителями здорового образа жизни. Как быть водителю, если виновник ДТП в лице велосипедиста, поцарапал автомобиль и уехал с места происшествия? Давайте разбираться.

Без установленной личности виновника такое дело развалится через два месяца

Создают опасные ситуации

Аварии с велосипедистами происходят повсеместно. Недавно на Сахалине местный житель решил привлечь к ремонту машины велобайкера, который повредил его машину. По словам пострадавшего, молодой человек на трюковом велосипеде BMX буквально прыгнул на проезжую часть с тротуара прямо под колеса.

После столкновения велосипедист заявил о том, что машину просто не заметил, а затем, не дожидаясь приезда инспектора ГИБДД, укатил.

«Велосипедисты часто покидают место ДТП. Даже если им причинен вред здоровью. Очень много велосипедистов сейчас катается в качестве развозчиков еды. Большинство из них находятся в России нелегально. Они довольно часто царапают машины и уезжают. Кроме того, нередко велосипедисты выезжают на дорогу и создают опасные ситуации, в результате которых автомобилисты вынуждены останавливаться друг в друга, чтобы спасти нерадивого велосипедиста. А сам виновник аварии уезжает», — рассказал юрист Алексей Гудас.

«Дело просто закроют»

Правила дорожного движения разводят понятия «водитель» и «велосипедист». В судебной практике, по словам юристов, эти понятия также не тождественны. Велосипедист не является водителем, а его двухколесный транспорт не подлежит регистрации. Поэтому велосипедиста невозможно привлечь за оставление места ДТП, рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. Разве что личность велосипедиста будет установлена компетентными органами и его движению на велосипеде будет дана правовая оценка.

Орест Мацала отметил, что есть другая статья — 12.29, в которой прописана ответственность пешехода, пассажира и иного участника дорожного движения, в том числе — велосипедиста. Например, он не уступил кому-то дорогу или же не спешился перед пешеходным переходом. За это штрафуют на 800 рублей.

Если же велобайкер создал помехи для движения других транспортных средств, то его оштрафуют на 1000 рублей по статье 12.30.

По словам Ореста Мацалы, без установленной личности виновника такое дело развалится через два месяца.

«В течение месяца будет проведено расследование, затем его продлят до двух, и из-за невозможности установить личность дело просто закроют. Есть сроки давности для привлечения к административной ответственности. В этом случае гражданин будет вынужден восстанавливать автомобиль за своей счет. Если, конечно, у него нет полиса каско», — отметил ведущий юрист Европейской юридической службы.

Ищите камеры

Юрист Алексей Гудас рекомендует заручиться показаниями свидетелей и снять окружающую местность на камеру, чтобы потом посмотреть, есть ли на местности какие-то камеры наблюдения, записи с которых можно было использовать в суде, — если велосипедист обратится в правоохранительные органы из-за причиненного вреда здоровью. Так можно будет доказать, что велосипедист сам уехал с места аварии.

«Если же автомобиль пострадал — царапины, сколы, трещины, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, чтобы зафиксировать повреждения. К слову, можно попросить у едущих рядом машин записи с их видеорегистраторов», — советует Гудас.

Если виноват водитель

Если же в аварии с велосипедистом будет виновен водитель, то самое меньшее, что ему грозит, — штраф в 500 рублей за нарушение правил маневрирования.

Если при наезде был причинен легкий или средний вред здоровью велосипедиста, то водителю может грозить штраф от 2500 до 5000 рублей либо лишение прав от одного до полутора лет. В случае вреда средней тяжести штраф может составить от 10 000 до 25 000 рублей, а лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если же был причинен тяжкий вред здоровью, виновнику грозит и вовсе уголовная ответственность: ограничение свободы на срок до трех лет или же принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«По ОСАГО велосипедист имеет право получить компенсацию за причиненный вред здоровью и велосипеду. А к самому виновнику велосипедист имеет право предъявить компенсацию за моральный вред. Если пострадает только велосипед, о моральном вреде говорить не приходится», — рассказал Орест Мацала.

СИМ повелели

Год назад Министерство транспорта предложило вынести электросамокаты, сегвеи и моноколеса в отдельную группу — средства индивидуальной мобильности. Для их владельцев пропишут ряд обязанностей и указаний, а также введут административную ответственность за нарушения ПДД.

Пока что управляющие такими транспортными средствами приравниваются к обычным пешеходам. Однако именно для пешеходов аппараты на электрической тяге и представляют наибольшую опасность, так как частенько передвигаются по пешеходным зонам на больших скоростях.

Если предложение будет одобрено властями, 14-летние владельцы СИМ смогут перемещаться только по велодорожкам, велополосе и проезжей части. Вместе с пешеходами владельцам мобильных устройств можно ехать только при отсутствии вышеперечисленных участков для велосипедистов и то со скоростью не выше 20 км/ч.

Гроза автомобилей и пешеходов

Правила езды на велосипеде также стоит продумать более тщательно, считает заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

«Есть очень различные сценарии применения велосипедов. Одни велосипедисты ездят по автомобильным дорогам, другие только по велодорожкам и паркам. Это совершенно различные модели поведения. Причем при движении по автомобильной дороге велосипедист рискует в основном собой, поскольку в случае столкновения с автомобилем понесет более серьезный ущерб, а при езде, например, по паркам сам становится источником опасности для пешеходов. Особую опасность представляют столкновения с детьми. Это необходимо решать на уровне формулирования правильного и общественного неопасного поведения и поддержания порядка» — отметил Евсин.

По его словам, также важно вести постоянную работу по правильному проектированию городского пространства, как в части автомобильных дорог, так и других мест, где люди ездят на велосипеде.

«Чем более продумана среда, тем меньше возникает конфликтных ситуаций и проблем», — отметил Евсин.

Научат ездить безопасно

Велосипедист Павел Низкин считает, что необходима пропаганда соблюдения ПДД, такая же, как при смене шин к зиме и пристегивании ремня безопасности.

«Вот моему сыну три года, с 2,5 лет мы начали ездить на самокате и велосипеде. Мы подъезжаем к дороге, он уже знает, что нужно спешиться, дать мне руку и тогда перейти. Я его приучил», — рассказал Низкин.

Необходимость пропаганды понимают и столичные власти. В дептрансе заявили, что разрабатывают рекомендации по безопасному передвижению на велосипеде для курьеров.

Источник: Известия