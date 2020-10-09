Бог не дает детей, что делать? Нужно ли лечиться, если долго нет детей? Отвечает церковь

Православный путь один: молиться, надеяться. Как уже сказано, творить добрые дела. Любить друг друга и поддерживать с каждым днем все больше и сильнее. И не обращать внимания на вопросы окружающих.

Проблема бездетности во многих семьях все более усугубляется с каждым годом

Проблема бездетности во многих семьях все более усугубляется с каждым годом. Это очевидная сложность, которая волнует многие семьи, как православные, так и невоцерковленные. Считается, что если супруги заключили брак по любви, то у них обязательно в скором времени должен родиться ребеночек, а затем и второй, а если Бог даст, то и третий. И когда через год или больше желанная беременность не наступает, супруги начинают искать причину, переживать, винить себя и стремятся всеми силами заполучить желанное дитя.

Молодым супругам стоит понять, что православный брак не ставит целью многодетность. Главная задача супругов, о которой говорится во время венчания, это взаимная любовь, верность и поддержка. Это стремление к спасению своей бессмертной души, которое может быть реализовано гораздо проще вдвоем, чем поодиночке. А вот дети – это уже Божий промысел, то есть это то, что Господь дает супругам либо для испытания, либо в награду.

Примеров счастливых браков без детей в православной истории множество: преподобномученица Елисавета и великий князь Сергей Александрович, святые Петр и Феврония, другие православные пары. И они совсем не считали жен «наказанными Богом» с помощью бездетности. Нет, они жили ради любви, как друг к другу, так и к окружающим.

Что является причиной отсутствия детей?

Разумеется, в первую очередь все винят экологию, ненатуральные продукты, стрессы и прочие видимые причины. Кто-то знает о своей перенесенной болезни, которую никак не удается излечить.

Но православные, верующие люди, которые во всем полагаются на Божию Волю, понимают, что это лишь внешняя сторона. И что всё гораздо глубже и серьезнее, чем очевидные вещи, о которых говорят и пишут все и всюду.

И речь идет совсем не о том, что Господь наказывает супругов за какие-то ранее совершенные грехи, в которых будущие отец и мать уже покаялись и оплакали их искренними слезами. Возможно, что причина в том, что Господь дает возможность вырасти духовно, укрепиться в вере, проверить себя на крепость духа. Может быть, за время бездетности супругам нужно стать ближе друг к другу, проверить свои чувства какими-то страданиями, испытаниями, посланными им Богом.

А есть и еще одна причина – возможно, что нерастраченную любовь нужно обратить на тех, кому ее не хватает, помогать нуждающимся, в том числе морально, молитвенно. А если есть возможность, то оказывать физическую и материальную помощь. И если любовь к ближнему не такая сильная, как к самому себе и своему будущему ребенку, то, возможно, нужно вспомнить о Божьей Заповеди.

Стоит подумать, а достаточно ли времени молодые супруги уделяют своим родителям. Достойные ли они дети, не служат ли они сами себе укором, забыв пожилых предков в погоне за собственными детьми? Ведь почитать родителей своих – это еще одна из Божьих Заповедей. И если даже без своих детей она не исполняется, то что будет потом, когда круговерть материнства не оставит времени для стариков?

Нужно ли лечиться, если долго нет детей?

Первый вопрос, который задают священникам православные супруги – стоит ли прибегать к помощи врачей. Пастыри отвечают, что в том случае, если один из супругов болен и у него имеется какое-то заболевание, лечиться, разумеется надо, чтобы наступило исцеление. Но переходить границы и прибегать к помощи шарлатанов и, особенно, к технологиям искусственного оплодотворения – это для верующего человека недопустимо.

Нужно понимать, что при ЭКО — экстракорпоральном оплодотворении происходит грубое вмешательство в тайны деторождения, которые являются вершиной Божественного Промысла. Кроме этого, технология ЭКО такова, что всегда происходит разрушение эмбрионов, то есть их убийство. И в случае, когда пересаженные в матку эмбрионы развиваются в большом количестве, их также удаляют, то есть делают аборты, совершают убийства множества детей ради одного возможного. Вся технология искусственного оплодотворения абсолютно безбожная, это вмешательство в те сферы, которые не должны быть подвластны человеку. Да и дети рождаются часто нездоровые физически и психически, вследствие чего мучаются всю жизнь, служат упреком своим нетерпеливым родителям, пошедшим по пути дьявола, взявшего на себя смелость пойти против воли Господа и стать сильнее его.

Что делать бездетным супругам?

Православный путь один: молиться, надеяться. Как уже сказано, творить добрые дела. Любить друг друга и поддерживать с каждым днем все больше и сильнее. И не обращать внимания на вопросы окружающих. Нужно понять для себя, что, возможно, Господь не дает детей во спасение, по той причине, что они послужат не радостью, а наказанием.

В конце концов, не так уж мало вокруг сирот, которые только и ждут, что смогут назвать мамой и папой того, кто придет за ними. Но и по этому пути не стоит идти слишком поспешно. Требуется оценить свои силы, особенно душевные. Нужно взвесить эту ношу, примерить ее на себя. В конце концов, это сделать никогда не поздно, а вот отказаться от приемного ребенка хоть по какой причине – значит, погубить свою душу.

Не стоит добиваться беременности любой ценой. Ребенок – это дар Божий и нужно попытаться его заслужить. Заслужить верой в Его промысел, в Его любовь к людям и не постижимую людьми волю.

Источник: omolitvah.ru