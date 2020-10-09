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Общество / Свадьба

Победитель "Евровидения-2019" выходит замуж за своего парня

13:34 09.10.2020 Фото: instagram.com
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26-летний артист получил предложение руки и сердца от своего парня Джордана Гарфилда, с которым они встречаются почти год.

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Дункан Лоуренс, победитель "Евровидения-2019", обручился со своим бойфрендом
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Дункан Лоуренс, победитель "Евровидения-2019", обручился со своим бойфрендом. Как происходило предложение руки и сердца? Смотрите в нашем материале!

Победитель "Евровидения-2019" от Нидерландов, Дункан Лоуренс, выходит замуж.

26-летний артист получил предложение руки и сердца от своего парня Джордана Гарфилда, с которым они встречаются почти год. Теперь пара хочет узаконить свои отношения и связать себя узами брака.

Певец Дункан Лоуренс опубликовал черно-белое фото своей ладони, где на безымянном пальце красуется тонкое обручальное кольцо от бойфренда.

Я люблю тебя. — такими словами подписал фото певец, обратившись к своему возлюбленному.

Избранник музыканта Джордан Гарфилд также поделился своими чувствами и рассказал о помолвке:

Для тех, с кем я в последнее время не говорил, я самый счастливый человек в мире. Я попросил Дункана выйти за меня замуж, и он согласился. Я никогда в жизни не был так счастлив. Я выйду замуж за доброго, умного, искреннего, талантливого и красивого мужчину. Я также выхожу замуж за своего лучшего друга.

Напомним, что Дункан Лоуренс стал победителем "Евровидения-2019", выиграв популярный конкурс с песней "Arcade".
Кстати, Лоуренс никогда не скрывал свою сексуальную ориентацию. Во время конкурса он неоднократно и открыто говорил о том, что является бисексуалом.

Источник: hochu.ua

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