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Общество / Похороны

Как правильно составить завещание?

13:38 09.10.2020 Фото: pxhere.com
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Когда гражданин создает завещание, то он дает указание на судьбу своего имущества после смерти. Владелец может передать имущество иным гражданам. Все они называются наследниками.

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Законность завещанию придает подтверждение нотариуса

Большинство людей слово «завещание» немало пугает. Это все из-за прочной ассоциации завещания и предсмертного состояния человека. Есть даже мнение, что оно является негативной приметой. В реальности этот документ является чрезвычайно важным.

Когда гражданин создает завещание, то он дает указание на судьбу своего имущества после смерти. Владелец может передать имущество иным гражданам. Все они называются наследниками.

Подробности составления и выполнения завещания регулирует Гражданский кодекс.

Создается завещание в 2 этапа. Сначала проходит составление его текста. Потом завещание подтверждается у нотариуса. Всегда сообщается о месте и дате. Законность завещанию придает подтверждение нотариуса. Когда человек, желающий создать завещание, не может передвигаться, то нотариус к нему может прийти домой. Прежде всего, нотариус проверяет, чтобы человек, желающий создать завещание, был дееспособным.

Завещание создается в 2 экземплярах. Один себе забирает нотариус. Информация о документах попадает в особую Информационную Систему. Это служит для того, чтобы можно было восстановить завещание, если наследники его потеряют.

Бывают случаи, когда завещание подтверждает не нотариус, а постороннее лицо.

Когда завещатель лежит в больнице, то его завещание подтвердить может дежурный врач. Если завещатель сидит в тюрьме, то подтвердить завещание может начальник колонии. Во время написания завещания нельзя забывать о правильности его составления. Из-за нарушения требований, завещание могу признать недействительным.

Закон дает возможность добавления в завещание наиболее разных условий.

Завещать можно движимое и недвижимое имущество. Есть также возможность завещать и часть имущества. Наследником может быть любой человек. Это может быть не обязательно родственник, а даже иностранный гражданин и общественная организация.

Можно указать также и «запасного наследника». Он имущество от завещания может получить, когда умрет указанный в документе наследник. Гражданин для создания завещания должен иметь паспорт. Документация на имущество, желательна, но не обязательна. Человек может в любой момент поменять или отменить завещание.

Источник: 1rre.ru

завещание законность наследники нотариус
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