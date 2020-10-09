"Афродита": Светлана Лобода показала стальной пресс

Идеально плоский живот артистки ставит под сомнение тот факт, что она вообще когда-либо рожала - настолько он подтянутый.

Светлана во время пляжного отдыха в компании старшей дочери Евангелины

Певица Светлана Лобода обнародовала архивное пляжное фото. Подробности в материале.

Поп-дива украинского происхождения Светлана Лобода часто удивляет фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница певицы насчитывает более 5,7 млн подписчиков, а ее публикации регулярно получают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Некоторое время назад Светлана опубликовала архивные фото, где запечатлена во время пляжного отдыха в компании старшей дочери Евангелины. Из одежды на певице лишь купальник, что позволяет детально рассмотреть ее фигуру.

Идеально плоский живот артистки ставит под сомнение тот факт, что она вообще когда-либо рожала - настолько он подтянутый.

Это отметили и поклонники Лободы в комментариях: "Света, фигурка - бомба", "какие формы!", "так и не скажешь, что рожала", "Афродита, фигура просто нереальная", "Мне тааак нравится ваша фигура".

Источник: clutch.ua