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Красота / Общество

"Афродита": Светлана Лобода показала стальной пресс

13:26 09.10.2020 Фото: instagram.com
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Идеально плоский живот артистки ставит под сомнение тот факт, что она вообще когда-либо рожала - настолько он подтянутый.

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Светлана во время пляжного отдыха в компании старшей дочери Евангелины

Певица Светлана Лобода обнародовала архивное пляжное фото. Подробности в материале.
Поп-дива украинского происхождения Светлана Лобода часто удивляет фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница певицы насчитывает более 5,7 млн подписчиков, а ее публикации регулярно получают десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Некоторое время назад Светлана опубликовала архивные фото, где запечатлена во время пляжного отдыха в компании старшей дочери Евангелины. Из одежды на певице лишь купальник, что позволяет детально рассмотреть ее фигуру.

Идеально плоский живот артистки ставит под сомнение тот факт, что она вообще когда-либо рожала - настолько он подтянутый.

Это отметили и поклонники Лободы в комментариях: "Света, фигурка - бомба", "какие формы!", "так и не скажешь, что рожала", "Афродита, фигура просто нереальная", "Мне тааак нравится ваша фигура".

Источник: clutch.ua

дочь отдых певица пляж пресс стройность фигура фото Светлана Лобода
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