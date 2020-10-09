Травы от давления: Как лечить гипертонию травами?

Существует несколько видов трав, которые применяются от гипертонии чаще других, они быстро понижают показатели.

Суть любого лечения гипертонии заключается в снижении стойких значений давления

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Как лечить гипертонию травами



Лечить гипертонию травами надо правильно, поскольку разные составы необходимо принимать при разных причинах роста давления. Суть любого лечения гипертонии заключается в снижении стойких значений давления, поэтому травы разделяются на несколько видов:

С гипотензивным эффектом растения используются, если показатели выше 150/95 мм рт. ст. Мощные лекарственные травы считаются: адонис, пустырник, мята, боярышник, валериана и другие.

Травы с успокоительным действием позволяют сократить давление по причине нервного напряжения, стрессов, психологической нестабильности. Эффективными считается мелисса, календула, ромашка и липа.

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонииСпазмолитические травы используются для сокращения спазмов сосудов, поскольку лечение позволяет расширять сосуды. Для терапии можно применять барвинок, тысячелистник, анис, укроп.

Травы для предотвращения образования тромбов позволяют разжижать кровь, а также насыщают организм кислородом. Для лечения можно использовать пижму, листы малины, винограда, березы, крапиву.

Для повышения тонуса и удаления характерных гипертонии симптомов используется аир, одуванчик.

Растения с мочегонным действием можно применять с хронической гипертонией, и не рекомендованы для лечения временных скачков давления.

Средства от болей в голове можно применять, только если приступы выраженные. В данном случае можно использовать календулу, ромашку или мелиссу.



Прежде чем использовать любые лечебные травы лучше проконсультироваться с доктором. Зачастую растительные вещества можно совмещать с медикаментами, использовать для комплексного лечения.

Лучшие травы от гипертонии

Важно знать!

Сосуды очень быстро загрязняются, особенно у людей старшего возраста. Для этого вовсе не нужно есть целыми днями бургеры или картошку фри. Достаточно съесть одну сосиску или яичницу, чтобы какое-то количество холестерина отложилось в сосудах. Со временем загрязнения накапливаются…

Для снижения высокого давления при помощи растительных веществ необходимо придерживаться некоторых правил. Обязательно исключается употребление спиртного, даже слабого.

Существует несколько видов трав, которые применяются от гипертонии чаще других, быстро понижают показатели.

Валериана

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонии



Для приготовления можно использовать воду или водку. Если применяется алкоголь, то эффективность средства выше, но лучше использовать такое лекарства для разовых целей. Лекарство на водной основе, оказывает более мягкое действие, рекомендовано для длительного курса терапии. Аналогичное правило надо использовать для других лекарственных настоек.

Для приготовления настойки на водке надо измельчить корень и настоять его в водке на протяжении 14 дней. Нормой является 5 мл водки на 1 грамм валерианы. Применяется готовое лекарство по 20 капель трижды в сутки, если необходимо длительное лечение. Для понижения артериального давления разово, дозировка увеличивается до 40 капель.

Лекарство на воде иначе, потребуется измельчить корень и на 1 грамм использовать 25 мл воды. После соединения ингредиентов они оставляются на водяной бане на 20-30 минут. После приготовления лекарство оставляется на 2 часа настояться. Принимать надо трижды в сутки по 1 ст.л.

Основные положительные эффекты от валерианы:

Расширяются сосуды, что избавляет от спазмов.

Помогает успокоиться при стрессах, нервном напряжении и истощении.

Немного приводит в норму работу сердца, что сказывается на пульсе.

Среди побочных действий лекарства можно выделить:

Притупленную реакцию.

Сонливость.

Нарушение стула, при использовании на протяжении долгого времени.

Если у пациента есть непереносимость валерианы, аллергия, то надо отказаться от употребления лекарства, а также обратиться к доктору, чтобы устранить побочные симптомы. После употребления рекомендуется не водить машину, а также отказаться от любых дел, где надо концентрация внимания.

Запрещено использовать корень валерианы, если гипертония есть при беременности или сильной депрессии. Лекарство из валерианы для понижения показателей тонометра способно усиливать некоторые медикаментозные препараты, поэтому перед приемом надо проконсультироваться с медиками.

Пустырник

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонии

Для приготовления на водке необходимо на грамм травы вливать 5 мл спиртного. После чего оставить настаиваться месяц. Принимать лекарство от повышенного давления надо по 30 капель трижды в сутки, если употребление будет разовым, то дозировка составляет 40 капель.

Настой на воде готовится проще, ведь нужно 15 грамм травы положить в чашку и добавить до верха кипятка. Оставить на 10 минут, после чего пить по 1 ст.л. трижды в сутки, курсом до 2 месяцев.

К положительным качествам растения относится:

Убирается тахикардия.

Улучшается работа сердца.

Настойка помогает при стенокардии.

Можно вылечить бессонницу, неврозы.

Среди негативных последствий может быть:

Тошнота.



Тяжесть в животе.Запрещается применять пустырник при болезнях ЖКТ, беременности и кормлении ребенка грудью. Кроме того, лекарство не разрешается давать детям.

Пион

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонии

Сделать настой на водке можно, добавляя на 1 грамм измельченного корня 5 мл водки и оставить на 20 суток. Ежедневно лекарство взбалтывается, а после приготовления пить настойку по 15 капель утром и вечером, курсом до 14 суток. При разовом использовании можно пить средство по 20 капель.

На воде настой готовится проще, необходимо на ½ ч.л. измельченного корня добавить 250 мл кипятка и оставить лекарство на час. Принимать настой по 20 мл трижды в сутки, курсом 3 недели.

Среди полезных свойств можно выделить:

Успокоительное действие.



Снижение сильного сердцебиения.Улучшается сон.У женщин восстанавливается менструальный цикл.Пропадают спазмы.Пропадают судороги.Среди побочных эффектов выделяют повышенную вялость, сонливость, возможна сыпь на коже. Запрещается использовать лекарство женщинам, ожидающим ребенка или те, что кормят детей грудью, а также болезнях почек и печени. Запрещено лекарство детям.

Мелисса

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонии



Для чая достаточно на чашку кипятка добавить 1 ч.л. мелиссы, принимать напиток в чистом виде без сахара, через 10 минут. В день употребляется 2 чашки напитка.

Для настойки из мелиссы необходимо на 1 грамм травы добавлять 4 мл водки. Средство будет готово через 30 суток, а принимать надо лекарство по 30 капель 2 раза в день.

Основное действие мелиссы и средств на основе нее:

Проходят все воспалительные процессы.

Улучшается работа ЖКТ и дыхательной системы.

Укрепляется иммунитет.

Улучшаются обменные функции в организме.

Можно использовать для лечения кожных болезней.



Убирается признаки климакса.Помогает чай при токсикозе.Разрешается использовать растение при беременности и высоком давлении, но исключительно по рекомендации доктора. Чаще всего средства провоцируют негативного влияния на организм.

Череда

Травы от давления: какие травы понижают давление при гипертонии

Применяется череда, как чай, для приготовления нужно на 1 ч.л. сушеной травы добавить 250 мл кипятка, оставить на четверть часа и пить в день по 2 чашки такого лекарства. К дополнительной пользе относится:

Возможно лечение диатеза у детей.

Не вызывает аллергию.



Улучшаются обменные процессы.Ускоряется лечение простудных болезней.Проходят симптомы болезней мочеполовой системы.После употребления чая появляются частые позывы к испражнению, а также усиливается выделение пота. Не рекомендуется при беременности.

Представленный список трав можно использовать по отдельности для снижения давления. Но для более длительного действия и оказания воздействия на разные причины гипертонии лучше использовать сбор трав.

Сбор трав

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У 90-95% людей высокое кровяное давление развивается вне зависимости от образа жизни, являясь фактором риска для заболеваний головного мозга, почек, сердца, зрения, А ТАКЖЕ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ! В 2017 году ученые обнаружили взаимосвязь между механизмами повышения давления и фактором свертываемости крови.

Все травы, что понижают давление можно использовать в качестве заменителя обычного чая или кофе. Просто добавить воды и через 15 минут принимать. Данный способ самый простой и быстрый, но используется для профилактических целей и малом росте давления.

Для лечения и удаления характерных симптомов гипертонии лучше использовать травяной сбор. Они намного эффективнее и к ним можно отнести несколько видов, которые готовятся следующим образом:

Нужно соединить 5 ст.л. шиповника, 4 ст.л. рябины черноплодной, 3 ст.л. боярышника и 2 ст.л. семени укропа. Полученные ингредиенты в количестве 0,5 кг заливаются литром теплой воды и оставляются на 4 часа. Готовое средство процеживается и принимается по 200 мл 2 раза в день.

Нужно смешать 3 ст.л. пустырника, 15 грамм боярышника и 1 ст.л. мелиссы. Подготовленный травяной сбор отправляется в термос, заливается литром кипятка и оставляется на ночь. Утром можно начать прием с 200 мл, аналогичный объем принимается вечером.

В равных частях требуется соединить валериану, мелиссу, липу, тысячелистник и добавить на 100 грамм трав литр кипятка. Оставить на 5 часов и пить по 125 мл 3 раза в сутки.

Сказать, какой лучший травяной сбор из представленных, сложно, поскольку для разных людей действие может отличаться, но все они снижают давление и это доказано на практике.

Отвары

Отвары из лекарственных трав менее эффективны, чем описанные сбои, средства на водке или обычные водяные настои. Хотя в некоторых случаях они могут стать незаменимым помощником для лечения гипертонии, если давление повышается по причине нарушений работы ЖКТ или простуды.

Среди самых лучших отваров для снижения давления можно выделить:

Семена укропа. Для приготовления основной компонент используется в 2 частях, а также добавляется по 1 части соцветий укропа и хмельных шишек. Полученные составляющие заполняются стаканом воды и варятся на малом огне порядка 20 минут. После этого надо оставить средство под крышкой до полного остывания, далее процедить и принимать по 2 раза в сутки. Такое лекарство позволяет сократить давление, что повышается на фоне болезней ЖКТ.

Сельдерей. Для приготовления на 2 части сельдерея, добавляется по 1 части измельченной петрушки и липового цвета. На стакан ингредиентов вливается литр воды, варится на малом огне 20-30 минут, после остывания процеживается. Пить нужно по 200 мл 3 раза в сутки. Рекомендуется применять отвар, если есть патологии почек, что вызывают рост давления.

Малина. Для отвара нужно соединить листы малины, смородины, измельченный корень одуванчика, а также липу. Основную часть ингредиентов заполняет малина. На 0,5 кг средства добавляет 3 л воды. Варится лекарство от 30 минут и дольше. Принимать можно только в подогретом состоянии по 250 мл 2 раза в сутки. Такие ингредиенты разжижают кровь, помогают справиться с гипертоническим кризом, который происходит из-за простуды или вируса.

Зная возможный список лекарственных трав от гипертонии, еще потребуется понимать, когда использование лечения невозможно. Ведь народные средства хоть и не вызывают массу побочных действий, но не всегда приносят пользу. Любая информация о запрете на прием той или иной травы указывается на упаковке.

Все больные гипертонией, что используют травы для лечения, должны учесть, что они усиливают эффективность таблеток разных групп, особенно, что направлены на работу нервной системы. После использования медикаментозных препаратов и травяных лекарств возможна повышенная активность нервной системы.

Во время лечения важно постоянно контролировать показатели давления, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью, при сильном росте давления. Использование травяных рецептов должно обсуждаться с докторами в обязательном порядке.

Если есть генетическая предрасположенность, гипертония возникла в результате стрессов или определенных болезней, то описанные рецепты для лечения могут быть идеальным решением.

Представленные в статье рецепты применять рекомендуется для профилактики, укрепления иммунной системы.

Травы от высокого давления: обзор лучших растений при гипертонии

Лекарственные растения часто используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Разберемся, как применять травы, понижающие артериальное давления, поддержать нормальную работу сердца, сосудов, исключить резкие скачки АД, улучшить физическое состояние?

Лечат гипертоническую болезнь травами, оказывающими седативное, мочегонное, спазмолитическое действие. Из корней, листьев или цветков готовят отвары, спиртовые настойки, чай.

Применяют при повышенном артериальном давлении, показатели которого выше 150/95. Они стабилизируют работу сердца, восстанавливают сосуды, уменьшают силу кровотока.

Самым сильным действием обладают:

Сушеница топяная. 1 ст. л. сухой травы заваривают в обычном заварнике (500 мл), как чай. Весь отвар выпивают за сутки, желательно перед едой.

Донник лекарственный. 20 г сухих листьев запаривают стаканом горячей воды. Дают постоять полчаса. Выпивают во время завтрака и обеда.



Омела белая. Для снижения давления рекомендуется пить спиртовой настой: 40 капель перед едой трижды/день. Курс – не больше 2 недель.Астрагал шерстистоцветковый. Настойку употребляют раз/день, 20 капель утром. Для приготовления отвара 10 г сухой травы запаривают стаканом кипятка. Выпивают во время завтрака и обеда.Листья, ягоды черноплодной рябины. Заваривают как чай. На 0,5 л кипятка берут 30 г сухих листьев и ягод. Выпивают по чайной чашке трижды/день после еды.Все растения оказывают достаточно сильное гипотензивное действие, однако быстро снизить кровяное давление не могут. Их нельзя принимать при гипертоническом кризе, заменять специальные лекарства быстрого действия.

Травы для разжижения крови

Нарушения гомеостаза (густая кровь), повышенный риск тромбообразования в 70% случаях становятся причиной гипертонической болезни. Растения, разжижающие кровь, понижают давление, препятствуют образованию тромбов, защищают органы, ткани от кислородного голодания.

Принцип действия основан на высоком содержании кверцетина, сацилина и других активных веществ с противосвертывающими свойствами. Как вспомогательное средство травяные отвары, настои употребляют при любой стадии болезни.

Для снижения АД, укрепления сосудистых стенок рекомендуется употреблять:

Ягоды, листья облепихи. 50 г измельченных листьев заливают 500 мл кипятка. Проваривают на слабом огне 10 минут. Настаивают час. Перед употреблением в кружку кладут несколько свежих ягод, разминают, доливают отвар. Средство пьют дважды/день по 100 мл.

Кора, листья белой ивы. Вскипятить 500 мл воды, добавить 3 ч. л. сырья. Огонь убавить до минимума, варить еще 20 минут. Выпивать половину стакана 4 раза/сутки. Отвар получается горьким, поэтому можно добавить сахар или мед.

Цветки липы, листья малины. Для приготовления отвара берут равное количество ингредиентов. 30 г смеси заливают 0,5 л воды, доводят до кипения, проваривают 5 минут. Остужают, пьют по стакану 2-3 раза/день.

Листья красного винограда. 6-7 листиков без черенка измельчают, заливают стаканом кипятка. Настаивают до полного охлаждения. Принимают 2 ст. л. трижды/сутки до еды.

Кора орешника, арника. На 1 л кипятка идет 3 ст. л. каждого ингредиента. Сырье заливают водой, томят на водяной бане полчаса, настаивают ночь. Пьют 100 мл 3 раза/день.

Разжижающие кровь травы нельзя употреблять во время беременности, кормления грудью, в послеродовой период, при заболеваниях мочеполовой системы. Курс лечения длится 3-4 недели. Можно повторить после двухнедельного перерыва.

Мочегонные травы

Прием трав от гипертонии, выводящих лишнюю жидкость, возможен только при хроническом типе заболевания. Помимо мочегонного, растения оказывают противовоспалительное, антисептическое действие. Ускоряют выведение шлаков, токсинов.

При гипертонической болезни наиболее эффективны:

Хвощ полевой. 10 г травы заливают стаканом горячей воды, дают постоять час. Выпивают в течение дня.

Листья березы. Избавляют от отеков сердечного, почечного характера. Улучшают работу сердца, почек. На стакан кипятка берут 20 г сырья, выдерживают 20 минут. Пьют как чай, но не больше 4 чашек ежедневно. Чтобы улучшить целебные свойства, аромат добавляют почки черной смородины.

Листья толокнянки. 1 ст. л. заливают 500 мл кипятка. Заваривают 20 минут, пьют дважды/сутки по 100 мл.

Если артериальное давление повышается периодически, есть серьезные нарушения работы почек, мочегонные растения принимать нежелательно.

Травы с седативным действием

Уменьшают возбудимость ЦНС, снимают спазм сосудов, часто возникающий из-за психоэмоционального перенапряжения, повышают устойчивость к стрессам. Благодаря этому давление падает.

Наиболее эффективные травы, понижающие давление, с успокаивающим эффектом:

Настойка травы пустырника. Употребляют 20 капель 3-4 раза/сутки. Усилить седативное, гипотензивное, кардиотоническое действие можно смешав равное количество настойки пустырника и валерианы. Перед применением средство выдерживают в темном месте 2 недели. Принимают 20 капель трижды/сутки.

Корни валерианы. Для снижения артериального давления рекомендуется пить спиртовую настойку, 30 капель 4 раза/сутки. Уменьшает симптомы гипертонии и отвар из корней растения. 30 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают час. Выпивают 50 мл 4 раза/сутки.

Мелисса, мята. Обладают схожим действием. Готовят чай по 1 ст. л. каждого растения (если используют одну траву, дозировку увеличивают до 2 ст. л.) заваривают в чайнике объемом 500 мл, настаивают час. Выпивают за день. Можно заваривать вместе с черным, зеленым чаем.

Душица обыкновенная. На стакан кипятка идет 20 г сырья. Траву заливают кипятком, дают постоять 20 минут. Выпивают за два раза.

Ромашка аптечная. При гипертонической болезни пьют вместо чая. На чашку используют 1 фильтр-пакет или 2 ч. л. сухой травы. Пьют трижды/день.

Успокоительные травы при гипертонии принимают длительное время. Гипотензивный эффект развивается медленно, к концу 3-4 недели лечения. Купировать гипертонический криз этими растениями не удастся.

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Гипотензивные травы с тонизирующим действием



Гипертоническая болезнь часто сопровождается понижением работоспособности, быстрой утомляемостью, сильными головными болями. Растения с тонизирующими свойствами незначительно снижают АД, поддерживают общий тонус, улучшают самочувствие.

При высоком артериальном давлении рекомендуются:

Настойка пиона избавляет от сильных головных болей, эффективна при мигренях. В 100 мл спирта добавляют 10 г измельченного корня пиона. Выдерживают 30 дней. Употребляют 15 капель перед завтраком, обедом.

Корни девясила. Снижают давление, холестерин, замедляют развитие атеросклероза. Ежедневно принимают 25 капель спиртовой настойки перед завтраком. Ее можно купить в аптеке или сделать самим. На 0,5 л идет 20 г сухих корней. Настаивают 40 дней в теплом, темном месте.

Отвар из цветков пижмы. На 20 г сырья добавляют 250 мл горячей воды. Выдерживают час. Употребляют 50 мл 4 раза/сутки.

Во время лечения гипертонии травы принимают курсами от 2 до 4 месяцев с перерывом 7 дней каждые три недели. Если состояние заметно улучшилось дозировку средства или кратность приема сокращают.

Растения с сосудорасширяющим действием

Сужение просвета сосудов – еще одна причина развития гипертонии. Травы улучшают кровообращение сердца, головного мозга, предотвращают кислородное голодание клеток. Уменьшают риск сердечно-сосудистых осложнений при резких перепадах кровяного давления.

При гипертонической болезни наиболее эффективны:

Семена укропа, тмина. От высокого давления готовят отвар. По 10 г семян каждого растения запаривают кипятком. Дают постоять час. Принимают 50 мл 3 раза/сутки.

Корни одуванчика. К 10 г сырья добавляют 200 мл холодной воды. Доводят до кипения, проваривают на слабом огне 5 минут. Выпивают за день. Ежедневно готовят свежий отвар.

Барвинок садовый. От гипертонии, спазма сосудов хорошо помогает настойка. 200 г измельченных листьев, стеблей смешивают с 0,5 л водки. Выдерживают в темноте 10 дней. Принимают 10 капель дважды/сутки. Барвинок ядовит, указанную дозировку превышать нельзя!

Травы, расширяющие сосуды, принимают короткими курсами 4-7 дней. Потом делают трехдневный перерыв, далее цикл повторяют еще дважды. Если чувствуется ухудшение состояния, лечение сразу же прекращают.

Сборы лекарственных трав

Лечебные сборы более эффективны, чем средства из одного вида растения. Их составляют, учитывая симптомы гипертонии:

Успокаивающий сбор. Валериана, пустырник, мелисса, мята – по 2 части. Душица, цветки липы, горицвет, ромашка – по 1 части. Эффективны, когда давление повышается из-за стресса, эмоционального напряжения.



Сбор, регулирующий тонус сосудов. Арника, астрагал, сушеница, барвинок, арония – по 2 части каждой травы. Пьют, чтобы расширить коронарные сосуды, исключить спазмы, улучшить кровообращение.Мочегонный сбор. Литься березы, семена укропа, хвощ полевой, чабрец – по 2 части. Череда, плоды боярышника, расторопша, крапива – по 1 части. Устраняют отеки, снижают давление за счет быстрого выведения жидкости из организма.Травяной сбор для разжижения крови. Кора орешника, арника, донник – по 2 части. Плоды шиповника, цветки каштана, листья винограда – по 1 части. Можно использовать любые растения, содержащие много аскорбиновой кислоты (витамина С), которая уменьшает густоту крови.Сбор, понижающий уровень холестерина. Липа, подорожник, корни солодки, одуванчика, люцерна, гибискус – по 3 части. Отвар из этих растений «очищает сосуды от атеросклеротических бляшек», восстанавливает их структуру, выводит плохой холестерин.Фитосборы заваривают одинаково. На 1 л кипятка идет 100 г сырья. Настаивают час, пьют 100 мл 2-3 раза/день.

Сбор трав от гипертонии можно составить самим. Например, при частых приступах нервной гипертонии за основу берут растения с выраженным успокоительным действием (валерьянка, пустырник, мята). В меньшем количестве дополняют травами, которые снимают спазм, расширяют сосуды (укроп, фенхель, тмин), то есть растениями, влияющими на менее значимые симптомы.

Противопоказания

Фитотерапия – часть медицины. Как любые синтетические препараты, средства на основе трав имеют свои противопоказания. Их запрещается употреблять в следующих случаях:

онкологические заболевания;

острые инфекционные, вирусные болезни;

обострение хронических заболеваний;

нарушения сердечного ритма;

аллергия на компоненты трав;

гипертонические кризы.

С осторожностью средства народной медицины применяют во время беременности, грудного вскармливания. Нужно учитывать, что у каждого растения есть свои противопоказания.

В зависимости от свойств их принимают короткими курсами 4-6 недель, либо более длительное время – 2-6 месяцев. Травы можно употреблять вместе с лекарствами, но только по согласованию с врачом. Они могут усиливать или наоборот ослаблять действие препаратов.

Травы для снижения давления: 5 лучших трав от гипертонии

Специалисты настороженно относятся к лечению гипертонии народными средствами и рассматривают этот метод лишь в качестве дополнительного способа уменьшения артериального давления. Высокие цифры АД необходимо снижать специальными препаратами. Различные отвары при гипертонии действуют накопительно и не могут помочь при развитии гипертонического криза и других угрожающих жизни состояний.

Действие трав для снижения давления

Лечение гипертонии народными средствами сводится к использованию различных трав для снижения давления. Многие люди считают, что это заболевание не лечится и требует пожизненного использования определенных препаратов. Отчасти это так. При стабильном повышении АД гипотензивные препараты пьют постоянно. В противном случае не избежать частых скачков давления.

Но на начальной стадии развития патологии можно обойтись без постоянного применения медикаментов. Если продолжительными курсами употреблять определенные травяные сборы, комбинируя их с поддержанием здорового образа жизни и умеренной физической активностью, то можно значительно улучшить свое самочувствие и замедлить или даже вовсе остановить прогрессирование заболевания.

Лекарственные растения действуют мягко и при правильном использовании не вредят другим органам и системам. Важно помнить, что народные средства от гипертонии и высокого давления не действуют мгновенно. Поэтому используют их курсами по несколько недель и месяцев, добиваясь следующих эффектов:

расширение кровеносных сосудов;

нормализация работы сердечно-сосудистой системы;



снижение нервного напряжения;улучшение сна;постепенное восстановление цифр АД до нормальных значений.Некоторые народные рецепты, предназначенные для борьбы с гипертонией, дополнительно оказывают мочегонное действие. Это помогает выводить лишнюю жидкость из организма, предупреждает появление отеков и гипертонического криза.

Важно осознавать степень влияния питания и образа жизни на состояние сосудистой системы.

Применение травяных сборов на фоне постоянных стрессов, гиподинамии, высокого содержания в рационе простых углеводов и жиров не принесет ожидаемого эффекта.

Полезные травы для гипертоников

Лечение гипертонической болезни, в том числе с использованием народных методов, должно проходить под контролем специалиста.

Врач может определить возможные причины и предрасполагающие факторы, которые приводят к развитию заболевания, дать полезные рекомендации по изменению образа жизни, рациона питания, подобрать необходимые лекарственные препараты. Но как вылечить гипертонию народными средствами и возможно ли это?

Полностью избавиться от заболевания с помощью трав не удастся, если только проблемы с сосудами появились совсем недавно и имеют больше эмоциональную причину.

В таком случае достаточно будет изменить образ жизни, характер питания, начать выполнять специальные упражнения и использовать определенные растительные составы.

При хроническом течении лечить болезнь только народными средствами нельзя, так как это будет малоэффективно и опасно для здоровья.

Фитотерапевты выделяют ряд лекарственных растений, которые рекомендуется использовать для нормализации АД.

Болиголов

Болиголов является сорняком. Многие даже не догадываются, что его можно использовать для снижения артериального давления.

Основные полезные свойства болиголова:

расширение сосудов;

снятие мышечных спазмов и судорог;

уменьшение болевого синдрома;

повышение активности иммунной системы;

снятие нервного напряжения и тревожности.

Фитотерапевты активно используют болиголов для нормализации самочувствия при артериальной гипертензии. Но важно понимать, что сорняк содержит потенциально опасные вещества, которые могут вызывать отравление.

Необходимо строго соблюдать рекомендованную дозировку, правила применения и приготовления домашних рецептов.

Для снижения АД можно использовать семена, цветы и листья болиголова, но нельзя допускать прямого контакта кожи с соком болиголова.

Белая омела

Растет белая омела на деревьях, питаясь их соками и аккумулирую в себе большое количество полезных веществ, необходимых для своей жизнедеятельности. При гипертонии рекомендуется готовить спиртовые настойки из побегов и молодых листьев.

Основные полезные свойства белой омелы:

расширение стенок кровеносных сосудов;

заживление эпителиальных клеток;

мочегонное действие;

уменьшение боли;

общее укрепление организма;



вяжущее антисептическое действие;повышение стрессоустойчивости;предупреждение отеков и повышения давления, нормализация цифр АД.Омелу необходимо сушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Сырье перемешивают несколько раз в неделю. Использовать его рекомендуется с осторожностью, так как омела может оказывать токсическое действие на организм человека.

Барвинок

Барвинок активно применяют в фитотерапии, в частности — в профилактике и лечении гипертонической болезни.

Он способен улучшать состав крови, нормализовать самочувствие при аритмии, устранять спазмированность сосудов.

Барвинок подходит для борьбы с высоким давлением, но только в том случае, если отсутствуют индивидуальные противопоказания в виде аллергической реакции, тяжелого состояния печени, почек.

Для борьбы с гипертонией используют наземные части растения. Стебли необходимо аккуратно срезать, не повреждая корень. Заготавливают барвинок во время цветения, а затем просушивают в хорошо проветриваемых помещениях.

Сухую траву необходимо хранить в мешочках из натуральной ткани. Барвинок при передозировке вызывает нарушение работы сердечной деятельности.

Обязательно соблюдайте рекомендованную дозировку и проконсультируйтесь с лечащим врачом перед первым применением.

Боярышник

Боярышник используется не только в народной, но и в традиционной медицине. Он эффективно борется с патологическими изменениями, вызывающими повышение АД. Боярышник расширяет сосуды, снимает их спазмированность, восстанавливает кровоток.

Растение применяют не только при гипертонии, но также при тахикардии, атеросклерозе, миокардите. Боярышник можно купить в аптеке в виде готовой настойки или сухого продукта. Перед применением его рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом.

Укроп пахучий

Привычный для всех укроп можно использовать не только в качестве пряности, но и как средство для нормализации артериального давления. При курсовом применении можно значительно улучшить свое самочувствие.

Укроп содержит полезные вещества, повышающие эластичность кровеносных сосудов, способствующих их расширению. Растение оказывает мочегонное действие, положительно влияет на состояние почек, мочевыводящей системы.

Для нормализации артериального давления рекомендуется использовать определенные травы по 2-3 месяца. В год необходимо делать несколько подобных курсов. Не стоит комбинировать сразу несколько растений, так как они могут вызывать неожиданные аллергические реакции, определить причину которых будет достаточно сложно из-за многокомпонентного состава средства.

Гипотензивными свойствами также обладают и другие растения, включая корень валерианы, календулу, мяту. Их можно добавлять в чай, так как они оказывают мягкое действие.

Травяные сборы

При гипертонии можно использовать травяные сборы, которые оказывают комплексное действие и позволяет мягко снижать артериальное давление. Подходящие растения рекомендуется подбирать с учетом их основных свойств и индивидуальных особенностей организма. При гипертонии можно составлять сборы из следующих растений:

элеутерококк;

женьшень;

заманиха;



дымянка;левзея.Гипертония развивается преимущественно у людей пожилого возраста, имеющих определенные проблемы со здоровьем. При наличии хронических заболеваний перед использованием любой методики необходимо провести ряд лабораторных и инструментальных исследований, проконсультироваться с терапевтом.

Многокомпонентные сборы используют в течение нескольких месяцев. Первый эффект можно ощутить уже через 2 недели. Разнотравие оказывает следующее действие на сосудистую систему и организм человека в целом:

постепенное снижение АД;

восстановление психоэмоциональной стабильности и полноценного ночного сна;

повышение стрессоустойчивости;

очищение сосудов, устранение шума в голове и других признаков артериальной гипертензии и атеросклероза;



восстановление кровообращения;нормализация уровня сахара в крови.Многие травы положительно влияют на состояние нервной системы и работу эндокринных желез. Сборы, реализуемые через аптеку, также включают натуральные растительные экстракты гвоздики, боярышника, гриба чага.

Сбор Караваева

Сбор Караваева состоит из 24 трав и используется не только для нормализации АД, но и для очищения организма и устранения нарушений, вызывающих преждевременное старение.

Курс применения средства составляет 2-3 месяца. Сбор Караваева можно приготовить как самостоятельно, так и обрести в аптечной сети.

Это средство оказывает комплексное оздоравливающее действие на всю сердечно-сосудистую систему.

Сбор Караваева включает различные растения, в том числе березовые почки, крапиву, пустырник, цветы ромашки, перечную мяту. Каждый из компонентов способен дополнять и усиливать действие друг друга.

Но травяные сборы могут непредсказуемо влиять на организм. При самостоятельном подборе растений важно учитывать их сочетание друг с другом и влияние на отдельные органы.

Рецепты средств из лекарственных растений

Эффективность и безопасность применения трав зависят от правильности приготовления средств и соблюдении дозировки.

Распространенные домашние рецепты:

Боярышник. Залейте в равных пропорциях цветы и плоды боярышника кипятком. На столовую ложку сырья рекомендуется брать стакан жидкости. Принимаете готовый настой по стакану утром и вечером.

Перечная мята. Возьмите две чайных ложки сушеной травы и залейте 300 мл кипятка. Оставьте настаиваться на несколько часов. Можно готовить настой в термосе. Употребляйте средство только в свежем виде перед сном по половине стакана.

Барвинок. Возьмите 350 г сушеных листьев растения, поместите в литровую банку или другую стеклянную емкость и залейте до горлышка водкой. Настойку необходимо регулярно взбалтывать. Держите ее в темном месте. Через 2 недели она будет готова к употреблению. Добавляйте по 7 капель в небольшое количество воды и пейте 2 раза в день.

Также можно попробовать многокомпонентные травяные сборы. Возьмите в равных пропорциях боярышник, рябину и шиповник. 50 г сбора заливают 350 мл кипятка. Оставляют под закрытой крышкой на несколько часов. Готовый настой пьют в течение дня по по 50 мл.

Следующий вариант травяного сбора оказывает успокаивающее действие на нервную систему, нормализует сон и имеет противовоспалительные свойства. Возьмите две части календулы, две части барвинок и три части мяты. Залейте состав кипятком из расчета, что на 35 г травы необходимо брать 1,5 стакана кипятка.

Настой необходимо прикрыть крышкой и оставить для повышения концентрации действующих веществ хотя бы на час. Пьют средство в теплом или слегка охлажденном виде по чайной ложке 3-4 раза в день. Мята может оказывать седативное действие, поэтому лучше планировать применение настоя на вечернее время.

Правила предосторожности

Некоторые люди ошибочно считают, что лекарственные растения абсолютно безвредны для организма и не могут вызывать побочные действия. Но на самом деле многие препараты создают как раз из растительного сырья в высокой концентрации.

Травы способны оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье человека. Особенно опасно использовать ядовитые растения в высокой концентрации. Из-за интоксикации повышается риск нарушения работы печени и почек.

Но при осторожном и рациональном применении народные методы могут улучшить самочувствие при гипертонической болезни. Но для достижения лечебного эффекта рекомендуется соблюдать следующие правила предосторожности:

перед первым использованием любого народного рецепта посоветуйтесь со своим лечащим врачом;

убедитесь в отсутствии аллергии на конкретное растение: несколько капель приготовленного средства капните на внутреннюю сторону запястье и аккуратно разотрите, и если не появятся признаки гиперчувствительности в течение 10 минут, можно использовать состав внутрь;



не стоит пытаться снизить АД с помощью трав — для этого необходимо использовать назначенные врачом гипотензивные средства;многие травы оказывают тератогенное влияние на плод, поэтому при беременности их применять не рекомендуется.Не стоит забывать о важности комплексного подхода к лечению гипертонии. Именно он позволяет добиться высоких результатов применения различных способов, включая методы народной медицины.

Какие травы понижают давление при гипертонии?

В статье рассмотрим целебные травы и растения, которые помогают нормализовать давление, укрепить сосуды и восстановить кровоснабжение головного мозга. Не забывайте о возможности оценить материал и подписаться на канал 🙂

Сбор целебных трав

На любой стадии гипертонии можно использовать лекарственные травы, которые способны понижать давление. Наиболее эффективен такой метод на начальном этапе развития болезни, когда болезнь не успела повлиять на состояние внутренних органов.

Преимущество способа в том, что нет вредного влияния на печень и почки, в отличие от лекарственных препаратов. Принимают лекарственные травы или самостоятельно, или в виде сборов.

Растения нормализующие давление при гипертонии

Эффективностью при лечении повышенного давления отличаются:

Мята.

Омела белая.

Плоды черноплодной рябины и боярышника.

Семена льна.

Шишки сосны.

Дольки чеснока.



Семена укропа.Цветки календулы.Листья лесной земляники.Ягоды и листва черники.Корень валерьяны.Зелень березы.Спорыш.Плоды шиповника.Тысячелистник.Соцветия буквицы.Мелисса.Донник.Сосновая хвоя.Благодаря им можно нормализовать давление и устранить причины, провоцирующие развитие гипертонии. С их помощью удастся укрепить сосуды, разжижить кровь и нормализовать кровоснабжение головного мозга, а это снижает риск развития инсульта и инфаркта.

Народные рецепты в борьбе за хорошее давление

Чтобы нормализовать давление, используются настои, отвары и настойки. При приготовлении составов важно соблюдать указанные пропорции, чтобы добиться нужного эффекта и не навредить организму. Можно использовать следующие рецепты:

Мята перечная, на 2 ч. л. сырья – стакан кипятка, пить готовый состав два-три раза в течения дня по столовой ложке, и так 2 недели.

Боярышник. Для приготовления состава понадобится 1 ст. л. плодов и 1 стакан воды, употреблять его нужно по 150 мл в течение суток два раза.

Календула. На 2 ст. л. сырья надо стакан водки, настаивать состав неделю, профильтровать, пить два раза в день по 15-25 капель.

Барвинок малый – измельчить, взять 350 г сырья, залить литром водки и настаивать смесь неделю. Пить строго по 7 капель два раза в течение дня.

Барвинок малый — внешний вид

Пахучий укроп. Его семена 1 ст. л. заливают стаканом кипятка, принимают по 15 мл трижды в течение дня.

Молодые шишки сосны (зеленые). Вымытые и измельченные шишки уложить в литровую банку на половину, залить водкой до краев банки, настаивать в течении месяца. После того, как цвет настойки станет темно-коричневым, её процедить. Употреблять настой за полчаса до еды трижды в день, добавляя в теплый напиток по 1 ч. л.

Зеленые шишки сосны

Сборы трав при гипертонии:

Взять донник, пустырник, укроп и спорыш, столовую ложку сбора заливают стаканом кипятка, настаивают, затем процеживают. Употребляют 4 раза по 50 мл за 20 минут до еды.

Цветки календулы, корень барвинка и листья мяты. 35 г смеси заливают 1, 5 л кипятка, настаивают и принимают по 6 мл каждые шесть часов.

Плоды шиповника, а также черноплодной рябины и боярышника. На 150 мл сбора требуется пол литра кипятка. Готовый сбор пить равными частями в течение суток.

Отрицательный эффект!

Существуют ограничения при использовании некоторых травах в ряде случаев:

Во время беременности нельзя использовать пустырник, семена укропа, пастушью сумку и донник.

При язве желудка, 12-перстной кишки, тромбофлебите нельзя употреблять черноплодную рябину, она крепит и провоцирует запор.



При изжоге и варикозе не рекомендуется мята.При аритмии вредно употреблять плоды боярышника.При грудном вскармливании и в период беременности противопоказан мордовник. Его запрещено использовать при нефритах, бронхиальной астме, судорогах.Если учитывать ограничения и готовить составы строго по рецептам, удастся нормализовать состояние организма и привести давление в норму.

Какие травы понижают или повышают давление

В большинстве случаев высокое АД связано с наличием сердечно – сосудистых заболеваний и сбоями в обменных процессах. Лекарственные травы имеют особую актуальность в самом начале заболевания или, когда скачки АД связаны с эмоциональными расстройствами.

В качестве терапевтических средств используются травы, способные снизить АД. К лекарственным растениям данной направленности можно отнести мяту, мелиссу, душицу, плоды боярышника, черноплодную рябину.

Для того чтобы улучшить работоспособность сердца и сосудов используют семена льна, а против образования тромбов и разжижения крови пьют настои и отвары из цветов липы, малины, календулы, плодов чёрной смородины.

Помимо основного действия фитопрепараты могут оказывать дополнительные эффекты: увеличивать силу сокращения сердца, помогать при стенокардии, неврозах и бессоннице. Травы положительно влияют на женскую репродуктивную систему. Растительные лекарственные препараты способны снимать спазмы, судороги, оказывать профилактическое воздействие против инсультов и инфарктов.

Полезные качества целебных растений повышают устойчивость организма к внешним факторам, они укрепляют иммунитет и противостоят инфекциям. Больные отмечали, что уже после первого курса фитотерапии наблюдается замедление ЧСС, устранение неврозов и бессонницы.

Наряду с расширением сосудов у человека могут проявить такие симптомы как замедление реакции, сонливость и диарея. При устранении тахикардии у некоторых больных появляется тошнота и тяжесть в желудке. В качестве некоторых побочных явлений можно отметить:

сонливость и вялость;

Высыпания на коже;

Повышение кислотности в желудочном соке.

Не рекомендуется принимать травы от гипертонии без консультации с лечащим врачом, в противном случае можно спровоцировать негативные последствия.

Если правильно принимать травы и не превышать дозировку, то побочные эффекты будут сведены к минимуму. У каждого натурального лекарственного препарата, есть противопоказания:

Людям склонным к аллергически реакциям следует быть с фитопрепаратами особенно осторожными.

Беременным для снижения АД запрещено употреблять пустырник, укроп, донник.

Боярышник не желателен при аритмии.

При варикозном расширении вен противопоказана мята.

Больным, страдающим язвенной болезнью желудка нельзя употреблять черноплодная рябина.

Употреблять травы, в составе которых находится яд следует только с назначением врача.

Растения, помогающие при гипертонии, выступают как усилители действия транквилизаторов и нейролептиков, то есть препаратов, назначаемых при нервных заболеваниях. Прежде чем приступить к фитолечению, необходимо внимательно изучить правила приёма лекарств, дабы не навредить своему здоровью.

Мочегонные травы вымывают из организма такие минералы как калий, магний. Во время лечебного курса необходимо откорректировать рацион, принимать больше витаминов и продуктов, содержащих данные микроэлементы. При ухудшении самочувствия необходимо сразу поставить в известность врача, возможно придётся сделать корректировку лекарственных средств.

Специалисты стараются совместить фитотерапию с основным лечением артериальной гипертензии. При правильном подборе травяных сборов и систематическом их использовании наблюдается увеличение срока ремиссии. Травы способны снизить риски осложнений, а поскольку гипертония относится к серьёзным заболеваниям, то любой из способов лечения должен быть тщательно продуман.

Только специалист сможет подобрать адекватное лечение и предложить индивидуальную схему приёма лекарств. Уже через неделю при правильном подходе к лечению, можно наблюдать положительные сдвиги. Полезные сборы имеют накопительный эффект, они воздействуют на организм спустя некоторое время.

После первого курса стабилизируется давление и улучшается общее состояние человека. Происходит полноценное насыщение мозга кислородом, исчезают отёки, улучшается состояние сосудов и качество крови. Все эти положительные факторы выступают как надёжная защита против инфарктов и инсультов.

Одни травы способны быстро снизить АД, другие имеют пролонгированное действие и рассчитаны на продолжительность курса. Предлагаем рассмотреть пять самых эффективных травяных сборов для снижения артериального давления.

Валериана

Это отличное средство для расширения сосудов, улучшения кровообращения в коронарных и церебральных каналах. В составе растения присутствуют вещества успокоительного свойства, они влияют на ЦНС во время стресса и не дают подняться давлению.

Водная настойка готовится из 1 г травы на 25 мл воды на водяной бане в течение 30 минут. Принимать по столовой ложке три раза в день.

Показания: бессонница, неврозы, стрессы.



Побочные эффекты: замедление реакции, сонливость, снижение тонуса, возможны проявления аллергической реакции, сыпь, зуд.Основная направленность пустырника в его сосудорасширяющем и успокаивающем эффекте. Он действует сильнее чем валериана.

Настойка на воде: 15 травы на 200 мл кипятка, настоять 8 минут, пить по столовой ложке 3 раза в течение месяца.

Показания: устранение тахикардии, увеличение ЧСС, лечение бессонницы и неврозов.

Побочные явления: тошнота, дискомфорт в желудке.

Пион

Для снижения высокого артериального давления используют корень пиона. Пион уклоняющийся относится к ядовитым растительным культурам, без присмотра врача употреблять его не рекомендуется. Дозировка должна быть строго соблюдена.

Основное действие носит седативный и спазмолитический характер. Гипотензивный эффект достигается за счёт приёма во внутрь спиртовой или водной настойки. Пион успешно лечит большинство заболеваний центральной нервной системы.

Мелисса

У данного растения в качества целебного материала используются листья, которые имеют успокаивающее воздействие. В мелиссе есть вещества обладающие сосудорасширяющим, спазмолитическим, антиаритмическим эффектом. Мелисса используется при гипертонии на основе стресса, неврозах, нейроциркулярной дистонии, вегето – сосудистой дистонии.

Водный настой готовят также, как и вышеописанные средства. Но дозировка настоя на воде увеличена до двух чашек в день.

Показания: устраняет воспаления, укрепляет иммунитет, помогает при токсикозе, ускоряет обменные процессы, является одним из компонентов при лечении кожных болезней, облегчает симптомы климакса.

Побочных эффектов не имеет, но беременным и кормящим грудью женщинам использовать средство с особой осторожностью.

Череда

Это растение хорошо снимает отёки, имеет мочегонный эффект и снижает давление. Череду принимают курсом, она не даст положительных результатов при одноразовом применении.

Из череды готовят чай, который пью по 1-2 стаканам в день.

Показания: простудные заболевания, аллергические высыпания и диатез, нарушение обмена веществ, заболевания мочеполовой системы.

Побочные явления: частое мочеиспускание, повышенное потоотделение, редко тахикардия.

Любая из трав, использующихся в качестве лекарства против высокого давления может использоваться в качестве ежедневного напитка вместо чая или компота. Целебный чай не требует особых умений, нужно лишь заварить лекарственную траву и немного подождать. Это отличная профилактика против повышения АД и для повышения тонуса, в целом.

Лечебный сбор из сушеницы и пустырника

Настой сушеницы готовится из расчёта одной столовой ложки на стакан горячей воды. Дозировка – столовая ложка лекарства 5 раз в день.

Настой пустырника: 15 г сухой травы на 200 мл кипятка. Принимать по 30 мл 3 раза в день.

Для усиления эффекта можно смешать ингредиенты и принимать по среднему показателю.



Сбор из травы пустырника, корня валерианы и плодов калиныДля приготовления настоя потребуется: 15 г сухого пустырника, 5 г корня валерианы, 2 столовых ложки ягод калины. Все ингредиенты залить кипятком в количестве 0,5 л и выдержать 30 минут. Принимать по 50 мл три раза в день.

Сбор из укропа, сушеницы, листьев березы и плодов боярышника

В равных долях смешать все ингредиенты и настоять в термосе, залив 1 литр горячей воды. Через 2 часа целительную смесь можно принимать по 100 г через каждые три часа. Для усиления вкуса можно добавить чайную ложку мёда.

Сбор из моркови, брусники, фенхеля и хвоща

В этом сборе можно использовать ботву или корнеплод моркови, мелко измельчённый на тёрке. Все остальные ингредиенты берутся в сухом виде. Пропорции такие: моркови 50 г, листьев брусники- 50 г, семян фенхеля 20 г, хвоща – 10 г. Смешать все компоненты и залить литром воды, поставить на водяную баню на 30 минут. Остудить и принимать по половине стакана три раза в течение дня.

Сбор из почек березы и сосны, крапивы, листьев мелиссы

Возьмите три столовых ложки почек берёзы и сосны, две ложки сухой крапивы, 10 листьев мелиссы, заварите в половине литра кипятка. Через 30 минут можно пить сбор по трети стакана до еды.

В комплексе с травяными настоями рекомендуется принимать целебные ванны. Водные процедуры хорошо расслабляют и успокаивают, стабилизируют давление и снимают спазмы сосудов.

Особенно полезны ванны с использованием плодов и листьев чёрной смородины. Отвар можно приготовить из сухих листьев и плодов растения. После ванны улучшается обмен веществ, поднимается настроение и жизненный тонус.

Хвойные ванны оказывают успокаивающее действие, расслабляют мышцы. Отвар из хвои добавляют в тёплую ванну, иногда к хвое добавляют боярышник, мелиссу или хмель.

Для целительной процедуры можно использовать любой из приготовленных травяных сборов: малину, сельдерей, укроп, хмельные шишечки, липовый цвет, мяту, череду.

Настойка из пустырника на спирту: взять 1 г пустырника на 5 мл спирта или водки, смешать, настоять 30 дней. Пить по 30 капель трижды в день.

Спиртовой настой из валерианы готовится из высушенного и измельчённого корня валерианы и 70% спирта. На пол литра следует взять 1 г корня и настоять 14 дней в тёмном месте. Дневная дозировка – 20 капель три раза. Для одноразового приёма – 35-40 капель.

Важно! Во время лечебного процесса необходимо осуществлять контроль за давлением, при сильном росте АД следует сразу обратиться за помощью к врачу. Если гипертония не является наследственным заболевание, а возникла по причине стресса или определённых заболеваний, лекарственные травы будут идеальным решением проблемы.

Источник: medbalt.ru