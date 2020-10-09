5 самых популярных постов в Instagram к 10-летию социальной сети

1. Яйцо Евгения в Instagram (54 миллиона лайков)
Пользователь World Record Egg опубликовал фотографию коричневого птичьего яйца с подписью: Давайте вместе установим мировой рекорд и наберем больше всего лайков за фото в Instagram. Он должен побить текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов)! Мы можем это сделать .
К тому времени фотография Кайли Дженнер с новорожденной дочерью Сторми набрала 18,4 миллиона лайков. Яйцо в Instagram с именем Юджин набрало отметку в 18,4 миллиона лайков менее чем за 10 дней и теперь набрало более 54 миллионов лайков.
2. XXXTENTACION (21 миллион лайков)
Скандальный рэпер XXXTENTACION был ограблен и застрелен несколькими преступниками во Флориде в июне 2018 года. Он скончался от огнестрельных ранений через час после нападения в больнице. Его последний пост в Instagram набрал 21 миллион лайков.
3. Кайли Дженнер (18 млн лайков)
Почти каждая фотография молодой предпринимательницы набирала несколько миллионов лайков, но первая фотография ее новорожденной дочери побила все рекорды. Кайли Дженнер на сегодняшний день получила 18,6 миллиона лайков за первое детское фото после рождения Сторми .
4. Дженнифер Энистон (16 миллионов лайков)
У Дженнифер Энистон 16,3 миллиона лайков за свой самый первый пост в Instagram. На снимке актриса в актерском составе сериала «Друзья». Поклонники ждали возвращения в течение многих лет.
5. Tentree (15 миллионов лайков)
Организация Tentree получила 15,6 миллиона лайков . Они пообещали посадить 500 тысяч деревьев в Индонезии за пять миллионов лайков - цель давно достигнута. Следующая цель - 20 миллионов лайков. Взамен организация обещает посадить миллион деревьев.