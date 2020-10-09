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5 самых популярных постов в Instagram к 10-летию социальной сети

06:33 09.10.2020 Фото: pickpik
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Instagram отметил свой 10-ый день рождения! К юбилею социальной сети рассказываем о пяти самых популярных изображениях в мире.

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6 октября 2020 года социальная сеть Instagram отпраздновала 10-летие

1. Яйцо Евгения в Instagram (54 миллиона лайков)

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Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this 🙌 #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang

A post shared by Eugene | #EggGang (@world_record_egg) on

Пользователь  World Record Egg опубликовал фотографию коричневого птичьего яйца с подписью: Давайте вместе установим мировой рекорд и наберем больше всего лайков за фото в Instagram. Он должен побить текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов)! Мы можем это сделать .

К тому времени фотография Кайли Дженнер с новорожденной дочерью Сторми набрала 18,4 миллиона лайков. Яйцо в Instagram с именем Юджин набрало отметку в 18,4 миллиона лайков менее чем за 10 дней и теперь набрало более 54 миллионов лайков.

2. XXXTENTACION (21 миллион лайков)

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LOVE IS WAR

A post shared by MAKE OUT HILL (@xxxtentacion) on

Скандальный рэпер XXXTENTACION  был ограблен и застрелен несколькими преступниками во Флориде в июне 2018 года. Он скончался от огнестрельных ранений через час после нападения в больнице. Его последний пост в Instagram набрал 21 миллион лайков.

3. Кайли Дженнер (18 млн лайков)

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stormi webster 👼🏽

A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on

Почти каждая фотография молодой предпринимательницы набирала несколько миллионов лайков, но первая фотография ее новорожденной дочери побила все рекорды. Кайли Дженнер на сегодняшний день получила 18,6 миллиона лайков за первое детское фото после рождения Сторми .

4. Дженнифер Энистон (16 миллионов лайков)

https://www.instagram.com/p/B3o8vWDhlOh/?utm_source=ig_embed

У Дженнифер Энистон 16,3 миллиона лайков за свой самый первый пост в Instagram. На снимке актриса в актерском составе сериала «Друзья». Поклонники ждали возвращения в течение многих лет.

5. Tentree (15 миллионов лайков)

https://www.instagram.com/p/Bwjpxgph9DE/?utm_source=ig_embed

Организация Tentree получила 15,6 миллиона лайков . Они пообещали посадить 500 тысяч деревьев в Индонезии за пять миллионов лайков - цель давно достигнута. Следующая цель - 20 миллионов лайков. Взамен организация обещает посадить миллион деревьев.

World Record Egg инстаграм самые популярные посты социальная сеть яйцо
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