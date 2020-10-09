5 самых популярных постов в Instagram к 10-летию социальной сети

1. Яйцо Евгения в Instagram (54 миллиона лайков)

Пользователь World Record Egg опубликовал фотографию коричневого птичьего яйца с подписью: Давайте вместе установим мировой рекорд и наберем больше всего лайков за фото в Instagram. Он должен побить текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов)! Мы можем это сделать .

К тому времени фотография Кайли Дженнер с новорожденной дочерью Сторми набрала 18,4 миллиона лайков. Яйцо в Instagram с именем Юджин набрало отметку в 18,4 миллиона лайков менее чем за 10 дней и теперь набрало более 54 миллионов лайков.

2. XXXTENTACION (21 миллион лайков)