Покров Пресвятой Богородицы в октябре 2020: Дата Великого праздника и молитва

На Покров, 14 октября, нет поста – если праздник не выпадает на постные дни (среду или пятницу). Но даже по средам и пятницам в честь столь великого праздника разрешается послабление в пище: можно есть рыбу.

Также "покров" символизирует первый снег: зачастую именно в этот день снег укрывал землю в первый раз

Покров Пресвятой Богородицы – один из главных праздников в православии.

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году, что нельзя делать на Покров и что можно, главные приметы и традиции.

Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году отметят в среду. Дата у праздника фиксированная – это всегда 14 октября, сообщает Главред.

Традиции и приметы на Покров

В народе праздник прозвали Вторая Пречистая. В этот праздник заканчивались сельскохозяйственные работы – и начинался сезон свадеб.

По поверью, кто из девушек первой поставит Богородице свечку в храме в этот день – та быстрее всех и замуж выйдет.

А незамужние девушки на Покров символично покрывали голову платком – чтобы заручиться помощью Богородицы в поисках суженого.

Также "покров" символизирует первый снег: зачастую именно в этот день снег укрывал землю в первый раз. Есть даже поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Погода на Покров показывает, какой будет зима в этом году:

Каков Покров – такова и зима.

Листья еще на деревьях остались – к суровым морозам зимой, облетели – к снежной и мягкой.



Снег на Покров не выпал – до декабря снега не жди.Снег на Покров – и Дмитриев день (8 ноября) снежным тоже будет.Ветер с востока или запада – к суровой зиме, с юга – к мягкой, с севера – к снежной.Главная традиция на Покров – сходить в церковь и помолиться Пресвятой Богородице.

В церковном понимании Покров – это покровительство Пресвятой Девы Марии, ее заступничество за всех христиан перед Господом.

История праздника Покрова связана как раз с примером такой помощи от Богородицы. Однажды во время вражеской осады Константинополя святому Андрею было видение о том, как Пресвятая Мать Божья простерла свой платок (по-гречески – омофор, а по нашему – покров) над осажденным городом. И после этого враги отступили.

На Покров, 14 октября, нет поста – если праздник не выпадает на постные дни (среду или пятницу). Но даже по средам и пятницам в честь столь великого праздника разрешается послабление в пище: можно есть рыбу.

Молитва на Покров



Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.