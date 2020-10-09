Самые умные дети рождаются у этих пар знаков зодиака. У вас будут вундеркинды?

Если представители двух зодиакальных знаков с высоким уровнем интеллекта образуют союз, то можно быть уверенным в том, что их отпрыск станет настоящим гением! Сегодня предлагаем выяснить, в парах каких знаков зодиака на свет появляются самые умные дети.

Именно на родителях лежит ответственность за умственное и эмоциональное развитие малыша

Козерог и Весы

Весы — любители всего идеального. Это касается не только окружающей их обстановки, но и людей, находящихся рядом. Представителям этого знака зодиака найти подходящего партнёра совсем не просто (по крайней мере так считают сами Весы). Но на самом деле на эту роль как никто другой подходит прагматичный Козерог, который всегда готов помочь своей второй половинке спуститься с небес на землю. Его умение здраво оценивать ситуацию и принимать незамедлительные и в то же время верные решения по началу могут напугать вечно летающих в облаках Весов, но со временем они смогут по достоинству оценить рациональность своего партнёра.

У таких родителей ребёнок будет обладать высоким интеллектом. В полной мере это удастся оценить не в раннем возрасте, а ближе к окончанию школы и обучению в университете. С возрастом такой человек без особого труда будет продвигаться по карьерной лестнице и добиваться хороших результатов. Именно в союзе Козерога и Весов очень часто рождаются дети, которые в будущем становятся отличными политиками.

Скорпион и Овен

Представители этих зодиакальных знаков являются одними из самых обаятельных и очаровательных людей на планете. Скорпионы по жизни ведут себя очень активно, их энергии хватит на несколько поколений вперёд, именно поэтому их хватка, остроумие и смекалка всегда передаются наследнику. Зачастую ребёнок, один из родителей которого Скорпион по знаку зодиака, отличается непоседливостью и чрезмерной активностью, но, несмотря на это, он с раннего возраста знает, что хочет получить от этой жизни. В этом есть заслуга второго родителя, зодиакальный знак которого — Овен. Именно твёрдость его характера, настойчивость и целеустремлённость обязательно передадутся малышу, поэтому сочетание всех вышеперечисленных качеств поможет ему сворачивать горы и никогда не останавливаться на достигнутом. В этом случае у родителей нет поводов для беспокойства, так как их наследник всегда будет добиваться того, чего он хочет без каких-либо проблем и трудностей.

Стрелец и Лев

В таком по-настоящему огненном союзе на свет всегда появляются дети с очень сильной персональной энергетикой, которым не страшны абсолютно никакие преграды на их жизненном пути. Стрелец всегда поможет своему ребёнку выбрать правильный вектор развития, а Лев, в свою очередь, всегда подскажет как разрешить ту или иную проблему. Уже при рождении в малыша будут заложены такие качестве как упорство, трудолюбие и настойчивость. Наследник таких родителей всегда будет радовать их своими достижениями, победами и успехами. Не останется незамеченным его талант и со стороны учителей в школе и университете, которые будут всячески поддерживать подопечного и содействовать в его развитии.

Близнецы и Водолей

Умственный потенциал Близнецов является самым высоким среди всех существующих зодиакальных знаков. Такие люди отличаются своей находчивостью. Водолеи являются отличной парой для Близнецов, так как у обоих имеются общие интересы, которые они готовы с удовольствием разделять друг с другом. Этот аспект оказывает положительное влияние на воспитание ребёнка. Мать и отец стремятся дать своему чаду разносторонние знания, которые обязательно пригодятся ему в будущем.

Телец и Рыбы

Девизом этого союза является выражение “противоположности притягиваются”. Телец — это один из самых приземлённых знаков зодиака, основными чертами характера которого являются рациональность и надёжность, в то время как Рыбы — это вечные мечтатели и фантазёры, которые не могут жить без приключений. Именно они и вдохновляют Тельцов на новые свершения. В такой паре дети рождаются крайне любознательными и талантливыми. Они постоянно стремятся познавать что-то новое, а полученные знания стараются всегда применять на практике, что положительно сказывается на учёбе как в школе, так и в университете.

Источник: navalnyfals