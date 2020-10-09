Какой антисептик спасёт от COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

Выбирая дезинфицирующее средство против коронавируса, стоит обращать внимание на возбудителей какой этиологии он воздействует, сообщили в Роспотребнадзоре.

Нужно понимать сколько времени антисептик нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать

"Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась", - отметили в ведомстве.

Стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Для этого стоит изучить инструкцию.

Также стоит обращать внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

Кроме того, стоит внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать. Потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд будет недостаточно. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Как напомнили в ведомстве, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции необходимо заботиться о чистоте рук. Если нет возможности их помыть, целесообразно использовать кожные антисептики.

Источник: РГ