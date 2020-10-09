Самые общительные знаки зодиака. Таких всего 4. С кем никогда не бывает скучно?

Эти 4 знака зодиака навыки общения дан от рождения. Им совсем несложно завоевать внимание любого собеседника. И эта их природная способность – их волшебный ключик к людским сердцам.

Многим приходится трудиться в поте лица, чтобы развить навыки общения

1. Овен Овны совершенно не выносят скуку и одиночество, предпочитают находиться в движении, и с радостью отправятся даже в совершенно незнакомую, но шумную и весёлую компанию. Они обладают массой знаний, а ещё способностью убеждать, благодаря чему являются прекрасными ораторами. Беседовать они будут с увлечением, а слушать – подчёркнуто внимательно, но лишь при условии, что тема разговора их живо интересует. Это единственный недостаток Овна как собеседника, так как он совершенно не заботится о том, не задела ли внезапная потеря интереса и последующее (практически мгновенное) прекращение разговора его оппонента. Но если уж Овну с вами интересно – то лучше собеседника вы не найдёте!

2. Близнецы Близнецы очень коммуникабельны. Их доброжелательность и оптимизм, а также неуёмная жажда поглощения новой информации, позволяет им настроить собеседника на свой лад и умело лавировать между острыми темами, избегая конфликтов. Общаться для Близнецов – это как дышать, они это делают практически непрерывно, обрастая полезными знакомствами и с удивительной лёгкостью поддерживая эти знакомства хоть и редкими, но меткими встречами или же обменами поздравлениями/просьбами посоветовать или помочь и тому подобное. Недостаток Близнецов как собеседника в том, что им совершенно несложно говорить о нескольких вещах одновременно, но в то же время они забывают следить, успевает ли их собеседник вникнуть во все темы беседы, или он в них запутался и перестал понимать, о чём вообще идёт речь.

3. Лев Львы очень любят быть в центре внимания, и это подталкивает их к тому, чтобы держаться с любыми людьми, с которыми их сталкивает жизнь, приветливо и доброжелательно, а иногда даже навязчиво. Львы неосознанно копируют жесты и мимику, что делает их собеседников ближе к ним. Участвует во всех увеселительных мероприятиях, часто в роли заводилы и энтузиаста на добровольных началах. Именно поэтому все, кто хоть раз имел удовольствие общаться со Львом, знают, как с ним весело и приятно проводить время.

4. Стрелец Стрельцы – очень искренние и честные во всём, и в беседах эта задушевность, конечно же, подкупает и располагает к себе. К тому же, Стрельцы внимательны и наблюдательны, и хорошо разбираются в настроении собеседника по мимике и жестам. Поэтому они слывут не только интересными, но и тактичными собеседниками. Но откровенность Стрельца – это палка о двух концах, так как он не разбирается, друг перед ним или недруг. В целом Стрельцы предпочитают или философские беседы, или ни к чему не обязывающую светскую болтовню, благодаря чему всегда являются желанными гостями на больших и маленьких тусовках.

Источник: goroskop365