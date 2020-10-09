УЗИ

Современная ультразвуковая диагностика все чаще оказывается в приоритете при выборе метода диагностирования и врача-клинициста. УЗИ это оптимальная методика обследования пациента способная конкурировать как с МРТ так и с КТ.



Новые возможности современных ультразвуковых аппаратов помогают врачам диагностировать минимальные патологические изменения структуры органа, определять новообразования, что в свою очередь помогает врачу определиться с наиболее верным и эффективным направлением в терапии.



В нашем центре ультразвуковую диагностику ведет врач с 23 летним опытом работы – Каурдаков Сергей Борисович. У нас вы можете при помощи ультразвуковой диагностики пройти обследование брюшной полости, молочных желез, почек, сердца и сосудов, мочевых путей, предстательной и щитовидной желез и других органов. Наш специалист УЗД проведет квалифицированное обследование, что поможет в дальнейшем определить действенный метод терапии вашему лечащему врачу.