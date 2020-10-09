Слепой музыкант играет французский романс на аккордеоне возле универмага в Бердске. Он согревает остывшие сердца - история потерявшего зрение в детстве Евгения Фурцева

Евгений окончил музыкальный университет, уже потеряв зрение. Его ничто не останавливало - он создал семью, объехал пол-России и Европы и горячо верил в свою мечту - и судьба подарила ему уникальный итальянский инструмент.

Евгений Фурцев играет на аккордеоне с 6 лет, несмотря на потерю зрения

Один раз в неделю улицу Ленина Бердска наполняют теплые ноты французского романса. Здесь возле Универмага играет на аккордеоне седой слепой музыкант. Евгений Фурцев - профессиональный исполнитель с богатейшей историей жизни. Он рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о своем удивительном пути, полном преград и чудес, когда сбывались даже самые дерзкие мечты.

Евгений Фурцев играет для бердчан

Евгений Фурцев раз в неделю играет у Универмага Бердска

Автор видео Алена Романцова

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

6-летний мальчик и аккордеон

Евгений Фурцев родился в Рубцовске Алтайского края в 1960 году. В первый раз он увидел аккордеон в 4 года. В то время не было ни планшетов ни смартфонов, но люди имели такую роскошь - ходили друг к другу в гости, говорит Евгений.

- Мы с мамой пришли к родным. Николай, мой родственник, открыл чемодан и достал аккордеон - он весь переливался. А когда он начал играть, я вообще потерял дар речь, сразу влюбился, - рассказал Евгений Фурцев 8 октября.

Играть на этом многогранном инструменте Евгений начал через 2 года, когда ему исполнилось шесть лет.

- Я был 6-летним мальчиком. Шел по улице и услышал музыку. Любопытный мальчишка. Зашел в здание, а меня пригласили на прослушивание. И я его прошел.

В первый день ему сообщили, что он будет играть на баяне. Но он отказался, увидев в шкафу блестящий аккордеон. Но преподавателя не было и первый учитель Евгения Антон Воблов учился вместе с ним. Тогда собралось 4 ученика желающих играть на аккордеоне - для них создали первый класс игры на этом инструменте.

Евгений и джаз

Евгений Фурцев окончил музыкальную школу. Хотя уже тогда у него начались проблемы со с зрением - отмирание сетчатки. Несмотря ни на что в 17 лет Евгений уехал из родного города в Усть-Каменогорск, поступил в музыкальный институт. В это время увлекся джазом. Эта музыка привлекала его тем, что она солнечная, жизнерадостная, непредсказуемая. Хоть и в то время, она не подходила под идеологию.

- Что же это за штука такая импровизация? Спрашивает саксофонист в фильме "Мы из Джаза", - вспоминает Евгений. - Да это полет души!

В это время Евгений попал в группу "Диксиленд" Усть-Каменогорска. Там он научился играть на фортепьяно и попал на первый всесоюзный джазовый фестиваль "Джаз на Волге" в Самаре. Там он видел таки легендарных музыкантов, как Баташев, Козлов, Лариса Долина. Евгений стал дипломантов этого фестиваля.

В 1981 году Евгений Фурцев окончил музыкальный институт Усть-Каменогорска на отлично. Ему предлагали остаться преподавать, но он решил вернуться домой, где его ждала мама. К тому же Евгений Фурцев познакомился с девушкой и женился.

Евгений уехал в с. Залесское Алтайского края. Там его сразу пригласили на должность директора музыкальной школы и преподавателя. В это время он смог заработать себе на дом, такие были прекрасные времена, говорит он, когда всего всем хватало.

В 1984 году у него родилась дочь Соня. С семьей он вернулся в родной город Рубцовск. Но вскоре ему подсказали, что есть возможность хорошо зарабатывать на Юге. Он собрал все сбережения и уехал в Сочи. Приобрел там себе синтезатор "Ямаха" - в то время она стоила 6 тыс. рублей, как хорошая машина.

Евгений выступал в Грузии с коллективом "Ингури". Затем снова вернулся в Сочи и выступал в ресторанах близлежащих городов.

- Рестораны в то время были самобытными. В них были потрясающие коллективы, очень разны и опытные. Для меня это была большая школа, - рассказывает Евгений.

Но Евгения Фурцева всё время тянуло домой:

- Ведь у меня росла доченька. Я три месяца поработаю и бросаю всё- возвращаюсь домой.

Эти метания закончились тем, что он все-таки вернулся в Алтайский край. Работал в ресторане Рубцовска.

С 1992 года 2000 год у Евгения начался совсем иной период - период исканий Бога. Он уехал в далекую деревню - село Неводное Михайловского района, купил корову, стал выращивать огород со своей семьей. Читал библейские писания, стал вегетарианцем.

Главное - мечтать!

В период исканий, чтобы не впадать в депрессию, Евгений изучал творчество народного артиста Валерия Ковтуна. Но долго не мог понять, почему на его инструменте произведения звучат не так, как у Ковтуна. А потом узнал, что у народного артиста итальянский инструмент.

- Тогда я загорелся мечтой - приобрести себе итальянский аккордеон, - рассказывает Евгений.

Он даже ездил в Красноярск, чтобы попробовать инструмент из Италии. Но они стоят около 10-12 тысяч евро. Вскоре от своего друга из Германии он узнал, что каждый год во Франкфурте-на-Майне в марте проходит международная выставка производителей музыкальных инструментов. В последний день они продают их с большими скидками.

Евгений прилетел Германию несмотря на то, что в то время уже абсолютно потерял зрение. У него была мечта! И небольшие накопления - 4200 евро. Когда он попал на выставку и взял инструмент в руки, начал играть, мастера услышали его и поразились.

- Маэстро! - называли они его. А когда узнали, что он слепой и приехал из Сибири, аккордеон, который изначально стоил 8000 евро, они продали ему за 4500 евро.

- Это такой закон космический - чем горячее твое желание и больше оно разгорается, тем быстрее Бог дает шанс ему исполниться. Надо мечтать, - отмечает с улыбкой Евгений.

Переезд в Бердск

В 2001 году пережив период поисков, Евгений решил, что нужны перемены. К тому же в городе Рубцовске начался период упадка. Большие заводы, которые давали ему развитие, разорились.

Бердск Евгения Фурцева привлек тем, что он очень "зеленый", рядом лес, море и большой город Новосибирск. Дочери нужно было получать образование, а Евгению идти дальше по творческому пути.

За последние 20 лет Евгений побывал в Германии, Франции и других странах Европы. В Германии он впервые стал играть на улице. Там есть специальные пешеходные зоны. Именно там он увидел, что к музыкантам на улице может быть прекрасное отношение. Однажды ему по плечу постучала женщина.

- Мешаю? - спросил Евгений.

А женщина вместо ответа подала ему коробку с сыром, йогуртами и другими продуктами. Евгений был до слез поражен был таким отношением.

Также Евгений в 200-х годах работал в ресторане в гостинице "Золотая долина" Академгородка. Потом в "Новом комплексе", "Кроне" и многих других местах.

Последние годы он лишь подрабатывает иногда, постоянной работы и трудоустройства нет. Скоро ему исполнится 60 лет, к тому зрение Евгения давно покинуло полностью. Сейчас он на инвалидности. Евгений помогает своей дочери - у нее такая же беда, наследственное - она лишилась зрения из-за болезни, а у нее двое детей.

- Вы согреваете наши сердца, - так мне говорят люди о моей музыке, - в заключение отметил Евгений.

Приходите на концерт

25 октября, в день своего 60-летия, Евгений Фурцев представит концертную программу, которую разработал сам лично. Путь от рождения к Богу, через любовь к маме, музыке и детям - все это он расскажет через звуки музыки.

Приходите 25 октября в 17.00 в ГДК Бердска на ул. Ленина. Здесь вы сможете услышать живую музыку - многогранный итальянский аккордеон в исполнении потрясающего музыканта Евгения Фурцева. И его богатую историю жизни, которая научит вас мечтать.

Видео из архива Евгения Фурцева