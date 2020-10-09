Точный гороскоп на субботу 10 октября: Звезды обещают сегодня Ракам удачный день

Удачный день у Дев будет связан с прогрессом в очень важных делах. Вас порадуют отношениях с любимым человеком и перемены к лучшему.

Стрельцам желательно меньше думать о трудностях

Овнам сегодня удастся выбросить все проблемы минувших дней из головы и наконец просто наслаждаться жизнью, настроившись на позитивный лад. Такой подход будет способствовать восстановлению ваших душевных и физических сил. Можете расширить круг своего общения, но с новыми знакомыми будьте поосторожнее.

У Тельцов будет благоприятный день для дел, которые им будут интересны. Очень хорошо подходит для занятий спортом и для приобретения полезных привычек. Деньги сегодня вы будете тратить очень охотно, но не всегда на то, что вам нужно. Поход по магазинам лучше отложите до лучших времен.

Звезды обещают сегодня Ракам удачный день. Хорошо подходит и для серьезных занятий, которые потребуют от вас предельной концентрации и внимания. У вас в этот день многое получается, окружающие будут вами восхищаться. Если сегодня вы захотите обсудить какие-то финансовые или деловые вопросы, у вас могут возникнуть проблемы.

У Львов этот день будет легким и приятным. Вам удастся сохранить хорошее настроение, даже если вас будут критиковать все, кому не лень. Это будет весьма благоприятный день для перемен дома. Можете сегодня покупать бытовую технику. Середина этого дня хорошо подходит для поездок и встреч вне дома.

Удачный день у Дев будет связан с прогрессом в очень важных делах. Вас порадуют отношениях с любимым человеком и перемены к лучшему. Ссоры и разногласия в этот день быстро забываются, вы не упустите возможность порадовать сюрпризом свою «половинку». В поездках и со сложными инструментами нужна осторожность.

Для учебы и для любых занятий у Весов будет очень благоприятный день, который будет способствовать расширению кругозора. Вы будете впитывать всю новую информацию без всяких усилий, как губка. Легко в этот день приобретаются практические навыки, вы с удовольствием можете заняться тем, к чему раньше были равнодушны.

У Скорпионов наступает день, когда они смогут заняться чем-то важным и серьезным. Вы проявите себя с лучшей стороны. Ваша интуиция сегодня подскажет вам, как следует поступать в любой ситуации. Возможны легкие недомогания, если вы посвятите первую половину дня занятиям спортом или тяжелой физической работе.

Стрельцам сегодня желательно меньше думать о трудностях, но больше — о возможностях. Вам не удастся решить все проблемы в один день, но благодаря своему терпению, вы к концу дня получите хорошие результаты, на которые не могли рассчитывать. В этот день могут легко возникнуть поводы для разногласий с близкими.

Сегодня Козероги могут принимать непростые решения. Для ваших действий вам потребуется точный разработанный самостоятельно вами план, а вот советы вам сегодня совсем не помогут. С точки зрения финансов это будет неплохой день, вечером возможны удачные покупки или денежные поступления.

У Водолеев сегодня будет преобладать хорошее настроение из-за влияния на вас позитивных тенденций. Никто не сможет испортить вам этот день. Возможно, вы получите известия от людей, которых давно ждете. У вас появится шанс восстановить прежние хорошие отношения с недавно расставшимся с вами любимым человеком.

У рыб будет приятный и очень интересный день. Сегодня вы сможете узнать о близких людях много хорошего. Все разногласия и противоречия, которые возникли ранее, останутся в прошлом, вы сможете просто наслаждаться общением с дорогими людьми. Это будет удачный день для первых романтических свиданий.

Источник: izvmor.ru