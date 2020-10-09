Какой сегодня церковный праздник? Что запрещено делать в пятницу 9 октября

На Иоанна Богослова нельзя на перекрестке ничего нельзя поднимать, есть, плевать, зевать и считать деньги.

9 октября категорически нельзя отказывать в помощи кому-либо и лениться

9 октября в народе почитают память апостола Иоанна Богослова. В этот день у наших предков существовали определенные запреты. 9 октября категорически нельзя отказывать в помощи кому-либо и лениться.

Нужно избегать негативных эмоций. Не следует злиться, ревновать, лицемерить, ругаться, материться. Иначе не избежать неудач болезни. Чтобы избежать тяжелого жизненного пути не нужно носить старую или неудобную обувь.

А еще на Иоанна Богослова нельзя на перекрестке ничего нельзя поднимать, есть, плевать, зевать и считать деньги. Также не следует ходить через центр перекрестка, после этого жизнь может в худшую сторону измениться.

Источник: izvmor.ru