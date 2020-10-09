Что можно делать, а что нельзя на Иоанна Богослова 9 октября 2020 года

Согласно поверью, если в этот день обувь будет неудобной, то и жизненный путь не сложится так удачно, как хотелось бы.

9 октября в православной традиции принято вспоминать евангелиста и одного из 12 апостолов - Иоанна Богослова

Кстати, Иоанн Богослов – единственный из 12 апостолов, кто не был убит или казнен, а умер своей естественной смертью.

Наши предки этого святого считали покровителем дальней дороги, ему молились, чтобы в дороге или путешествии все было хорошо, путь был гладок и удачен.

Что категорически нельзя делать в день памяти Иоанна Богослова:

Не стоит в этот день надевать неудобную обувь (такую, которая может оставить мозоли) или изношенную. Согласно поверью, если в этот день обувь будет неудобной, то и жизненный путь не сложится так удачно, как хотелось бы.

Нельзя сегодня ссориться с родными и близкими людьми, нельзя думать и плохом и сквернословить. Также воздержитесь от желания съесть сырого лука или чеснока. Согласно поверью, это может повлечь за собой кожные заболевания.

Источник: mk.ru