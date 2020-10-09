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Здоровье / Общество

О конце пандемии коронавируса рассказала астролог Василиса Володина

11:48 09.10.2020 Фото: pikist.com
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Каждый раз, когда Луна растет, астролог настоятельно рекомендует оставаться дома, потому что эта фаза очень сильно ускоряет темпы распространения болезни.

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Эпидемия все никак не закончится, и есть ощущение, что ей не будет ни конца, ни края

Начинается вторая волна коронавируса. Эпидемия все никак не закончится, и есть ощущение, что ей не будет ни конца, ни края. Василиса Володина рассказала недавно о том, что становится причиной развития проблемы и когда все это может закончиться.

Сейчас астролог говорит о неутешительных цифрах — вирус будет активным до трех с половиной лет. Ранее Василиса Володина давала более позитивные цифры. Она считала, что коронавирус пойдет на спад в начале 2021 года, но никаких несостыковок нет, ведь болезнь уже уходила на спад, но, как мы видим сейчас, она снова вернулась. Скорее всего, первый прогноз о спаде в начале следующего года будет правдивым, но никто не исключает третью волну.

В любом случае, лучше не паниковать и продолжать соблюдать правила безопасности. Помните, что болезнь побеждает организованность и спокойствие людей. Еще в самом начале никто не говорил, что вирус просто так возьмет и отступит.

Как планеты влияют на вирус

Эксперт заявляет, что проследить какую-то закономерность сейчас довольно сложно, потому что множество планетарных циклов еще пока не закончилось с начала эпидемии.

Меркурий. Это покровитель информационных потоков, планета общения. Когда Меркурий ретрограден. Люди отдаляются друг от друга и меньше общаются. Василиса Володина в ходе анализа определила, что в периоды ретроградного Меркурия заболевших становится меньше. То же самое касается таких планет как Юпитер и Сатурн.

Пока Нептун и Юпитер были в активном взаимодействии друг с другом, заболевших появлялось на 60% меньше.

Каждый раз, когда Луна растет, астролог настоятельно рекомендует оставаться дома, потому что эта фаза очень сильно ускоряет темпы распространения болезни. Следите за лунным календарем, чтобы быть в курсе того, в каком состоянии находится Луна.

Очень сильно ускоряет темп развития болезни Плутон в соединении с Сатурном — заболевший становится на четверть больше. Также негативные темпы в развитии коронавируса объясняются тем, что 4 октября Плутон перестал быть ретроградным. Эта планета ведает общением, а ее прямое движение заставляет чаще контактировать с окружающими. Вернется Плутон к ретроградному движению лишь через несколько месяцев — в конце апреля. До того времени стоит быть осторожнее.

Как видно из текущих тенденций, картина совсем не утешительная. Планеты создают благоприятные условия для роста числа заболевших. Нам необходимо продолжать бороться и проявлять осторожность. Самое важное сейчас — укреплять любовь и обновлять чувства со второй половинкой, чтобы не потерять страсть в четырех стенах.

Источник: dailyhoro.ru

астрология коронавирус луна пандемия планеты Василиса Володина
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