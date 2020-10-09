2021 год какого животного по восточному календарю и каким он будет?

Отмечается, что 2021 год станет временем, идеально подходящим для совершения дорогостоящих покупок. Можно смело покупать всё, что касается передвижения, вроде велосипеда или автомобиля, тратиться на путешествия и отпуск.

Бык — символ движения вперед, изменения жизни, крутых поворотов и больших перемен

2021 год станет временем правления Быка. Эксперты рассказали, чем примечателен этот восточный Знак, какова его энергетика и чего можно ожидать в разных сферах жизни.

В год Быка придется повысить энергетику и жизненный тонус. Это будет очень энергозатратное время, в которое может происходить много непредсказуемых вещей. Готовьтесь к тому, что скучать не придется.

Характеристика 2021 года

Для восточного гороскопа важно то, какой окажется стихия животного-талисмана. Бык будет белым, то есть у руля в 2021 году расположится стихия Металла.

Бык — символ движения вперед, изменения жизни, крутых поворотов и больших перемен. Металл же символизирует твердость духа, неприкосновенность, устойчивость. Это значит, что в 2021 году будут происходить различные ситуации, в которых придется демонстрировать силу воли и желание победить.

Самыми удачливыми людьми в 2021 году будут сильные, непробиваемые и амбициозные личности, которые дерзко идут вперед, сметая всё на своем пути. При этом желательно не пользоваться помощью окружающих и проявлять самостоятельность. Это касается всех сфер жизни — не только карьеры или денег.

Работа, финансы и дела по восточному календарю

Металлический Бык — идеальное время для продвижения идей, открытия бизнеса, поисков новой работы. Перед тем как начинать движение вперед, очень важно определиться с направлением. Если этого не сделать, вы рискуете потратить силы и время зря. Именно поэтому эксперты советуют всем людям сначала поставить цели и спланировать дела, а потом уже действовать.

Если рисковать и браться за несколько дел одновременно, не зная конечной цели, можно пойти по неверному пути и разочароваться. В 2021 году нужно действовать быстро, но расчетливо.

Отмечается, что 2021 год станет временем, идеально подходящим для совершения дорогостоящих покупок. Можно смело покупать всё, что касается передвижения, вроде велосипеда или автомобиля, тратиться на путешествия и отпуск. Полезным вложением средств станет получение новых эмоций и опыта.

Также этот год может оказаться весьма конкурентным. Многие люди захотят превзойти окружающих. Целью будет не достичь успеха, а переиграть остальных. Это нездоровое желание взять первый приз может негативно сказаться на продуктивности и здоровье.

Общение и любовь в 2021 году

В 2021 году нужно «брать быка за рога». Особенно актуально это для сферы любви. Если кто-то понравится, нужно не сидеть сложа руки, а действовать. Стоит подойти к человеку и заявить о себе и своих чувствах напрямую, без игр и притворства. В год Быка можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца. Самое главное в семейной жизни, в общении с друзьями и близкими — обходиться без лжи и фальши. В противном случае можно наткнуться на обиды и негатив.

Также в 2021 году очень важно не ходить вокруг да около, если захочется прекратить общение с каким-то человеком. Чем дольше вы будете терпеть негатив в дружбе или в любви, тем хуже это скажется на самооценке. Всем, кто находится в поисках, желательно заранее оценивать совместимость.

В год Быка люди могут становиться очень вспыльчивыми. Те, кто всегда этим грешит, и вовсе станут взрывоопасными для окружающих. С другой стороны, люди в 2021 году будут гораздо реже притворяться и скрывать правду и эмоции от окружающих. Бык заставляет выплескивать эмоции, не ручаясь за последствия. Это значит, что нужно отслеживать внезапные грубости и выпады и понимать их первопричину.

Настроение и здоровье по восточному календарю

В этом плане все предельно просто. Нужно следовать своим желаниям, но не превращать это в слепое потакание импульсу. Необходимо тратить энергию и время осторожно, правильно расставляя приоритеты.

Если очень много работать и сильно уставать, можно потерять удачу. В год Быка силы приходят наплывами, но так же и уходят, если расходовать их неправильно. Пристально следите за своим здоровьем и не забывайте об отдыхе.

Начать и закончить этот год лучше перестановкой мебели по правилам фэн-шуй. Таков главный совет восточных мудрецов. Помните о том, что самое важное в год Быка — не амбиции, а верность своим идеалам.

Источник: dailyhoro.ru