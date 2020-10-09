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Красота / Общество

Кожа с эффектом "жирного пирожка": индустрию красоты взорвал новый тренд в макияже

14:33 09.10.2020 Фото: www.instagram.com/emmashrayber
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Лакомый сладкий пирожок Моти и вдохновил визажистов на создание такого эффекта на лицах моделей.

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Моти — гладкий, неблестящий шарик из клейкого сладковатого риса

В азиатских салонах уже во всю стали предлагать процедуру, позволяющие добиться эффекта моти а имеено, кожи с эффектом "жирного пирожка". Моти - это шарик из клейкого риса, он гладкий и неблестящий.

Именно этот лакомый сладкий пирожок и вдохновил визажистов на создание такого эффекта на лицах моделей. С помощью эффекта моти можно создать упругую, но в то же время мягкую, матовую кожу без морщинок, шелушений, прыщиков или складок с легким сиянием. Такую кожу сравнивают с кожей детей.

Такой эффект  прежде всего про бархатную текстуру, блеск на ней присутствует меньше. Для зеркальной текстуры нужен хайлайтер, а в моти сияние достигается за счет увлажненности кожи.

Что нужно, чтобы создать такой эффект?

гель;

пенка;

лосьон;

сыворотка;

увлажняющий крем.

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Матовая ровная кожа с легким блеском- эффект моти
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Аноним, 09 октября 2020 18:19
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