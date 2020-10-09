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Спасли малышку: Выманил метавшуюся собачку из-под автобуса водитель в час пик на дороге в Бердска. Автомобилисты ждали и снимали видео

09:00 09.10.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Мимо проезжающих сильно удивил этот поступок: "На светофоре скопилась пробка, во всех направлениях, но никто из водителей не сигналил, не пытался выехать, обогнать".

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Водитель автобуса спас собаку

Прислала трогательное видео жительница Бердска Екатерина Башмакова в группу "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте" 5 октября.

- Сегодня была свидетелем необычного случая. Водитель автобуса остановился, чтобы спасти собаку, которая не могла перейти через дорогу. Она металась туда-обратно, после остановки автобуса спряталась под него. Меня удивил поступок водителя, он, не смотря ни на что, включил аварийку и выманивал бедную собачонку, - пишет 5 октября девушка. - На светофоре скопилась пробка, во всех направлениях, но никто из водителей не сигналил, не пытался выехать, обогнать. Все ждали когда разрешится эта ситуация. Давно я не видела таких добрых людских поступков. Хочется призвать водителей быть вежливыми и тактичными на дорогах.

автобус дорога пробка собака
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От редакции

Милый поступок?

Аноним, 09 октября 2020 09:09
НВР:
Да.молодец Водитель!мы только в фильмах видали такое.МОЛОДЕЦ!спасибо
Т-Яна, 09 октября 2020 09:20
Человек с добрым сердцем! Спасибо ему и бумеранга добра!
Пип, 09 октября 2020 09:21
Умница

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