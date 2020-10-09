Можно ли покупать апартаменты под постоянное жилье?

Строительство в последние годы многочисленных зданий с апартаментами связано с коррупционным фактором, уверена председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Глава думского комитета по ЖКХ предостерегла от покупки апартаментов

Строительство в последние годы многочисленных зданий с апартаментами связано с коррупционным фактором, уверена председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Согласование проекта объекта нежилого фонда идёт гораздо проще и короче, чем согласование многоквартирного жилого дома, потому что требования к жилым помещениям серьёзно отличаются», — сказала Хованская на пресс-конференции 8 октября.

Парламентарий подчеркнула, что для жилья важны и инсоляция, и расстояние до ближайших объектов инфраструктуры. «Всё это не просчитывается для объектов нежилого фонда! Это или коррупция, или введение в заблуждение представителя власти. Но я подозреваю, что это всё-таки первый вариант, он гораздо чаще встречается, потому что не увидеть, что там квартиры, и обойти все согласования иначе невозможно», — предположила депутат.

Хованская напомнила об обращении Госдумы к предыдущему председателю Правительства Дмитрию Медведеву.

«Мы все эти аргументы тогда изложили, — отметила она. — Ведь ловят людей на крючок дешевизной, а она происходит от того, что застройщик обходит все согласования и не тратится на возведение социальных объектов. А дальше он обманывает, что помещение можно будет перевести в жилое. Но когда дом возведён в промзоне, где категорически нельзя строить жильё, вы задохнётесь в такой квартире».

Галина Хованская напомнила, что иногда подобные объекты правильно называют апарт-отелями, то есть местами, где можно временно пребывать, а не проживать постоянно. Ей ситуация с апартаментами напоминает историю с участниками долевого строительства: «Сначала тебя обманывают, а потом обещают то, чего не может быть».

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 24 сентября, что законопроект о правовом статусе апартаментов в России планируется рассмотреть в текущую сессию парламента, решение по нему может быть принято до конца года.

Источник PNP