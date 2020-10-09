Умерла в палате частной клиники после подтяжки лица 45-летняя пациентка

07 октября 2020 года после оказанных в клинике платных медицинских услуг, женщину нашли мертвой в палате

Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи со смертью пациентки в частной столичной клинике.

По предварительной информации, 07 октября 2020 года после оказанных в клинике платных медицинских услуг, женщину нашли мертвой в палате.

Прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: epp.genproc.gov.ru