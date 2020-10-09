09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Умерла в палате частной клиники после подтяжки лица 45-летняя пациентка

09:30 09.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Тело женщины обнаружили сразу после платной медицинский процедуры.

% name% title
07 октября 2020 года после оказанных в клинике платных медицинских услуг, женщину нашли мертвой в палате

Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи со смертью пациентки в частной столичной клинике.

По предварительной информации, 07 октября 2020 года после оказанных в клинике платных медицинских услуг, женщину нашли мертвой в палате.

Прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: epp.genproc.gov.ru

пациент скончалась частная клиника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Халатность врачей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек
10:13 09-10-2020
Санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек
Сохранить имущество при банкротстве
10:05 09-10-2020
Сохранить имущество при банкротстве
Бог не дает детей, что делать? Нужно ли лечиться, если долго нет детей? Отвечает церковь
10:03 09-10-2020
Бог не дает детей, что делать? Нужно ли лечиться, если долго нет детей? Отвечает церковь
Вспыхнули 3 дачных дома в СНТ "Нива" на станции Жеребцова. Тушили 14 пожарных
10:01 09-10-2020
Вспыхнули 3 дачных дома в СНТ
Заминировать банк с монопода и взять заложников рискнул 34-летний мужчина
10:00 09-10-2020
Заминировать банк с монопода и взять заложников рискнул 34-летний мужчина
Особенность каждого знака зодиака. Коротко и просто. Какая в тебе изюминка?
09:53 09-10-2020
Особенность каждого знака зодиака. Коротко и просто. Какая в тебе изюминка?
БердскШок: Заразились коронавирусом 3 учителя и 1 ученик за сутки на 9 октября в школах Бердска. На карантине уже 16 классов
09:52 09-10-2020
Шок: Заразились коронавирусом 3 учителя и 1 ученик за сутки на 9 октября в школах Бердска. На карантине уже 16 классов
Фитнес-центр "Кристалл": Тело строится постепенно!
09:48 09-10-2020
Фитнес-центр
БердскСколько новых зараженных COVID-19 нашли в Бердске за сутки на 9 октября, стало известно
09:46 09-10-2020
Сколько новых зараженных COVID-19 нашли в Бердске за сутки на 9 октября, стало известно
Для своих котов мужчина выкупил все купе в поезде "Москва-Анапа"
09:45 09-10-2020
Для своих котов мужчина выкупил все купе в поезде