Фитнес-центр "Кристалл": Тело строится постепенно!

Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму к новому году и раньше!

В "Кристалле" вы избавитесь от лишних килограммов

оимость абонементов: Тренажерный зал:

300 р - разовое занятие

1300 р. - студенческий абонемент на мес.

1500 р. - безлимитный абонемент на мес.

2500 р. - семейный абонемент на мес.(муж + жена, родитель + ребенок до 16 лет)

200 р. - персональная тренировка с тренером

400 р. - программа тренировок Фитнес:



1000 р. - 4 занятия (абонемент действителен 1 мес.)

2000 р. - 8 занятий (абонемент действителен 1 мес.)

2500 р. - 12 занятий (абонемент действителен 1 мес.)

3200 р. - 16 занятий (абонемент действителен 2 мес.)

4800 р. - 24 занятия (абонемент действителен 3 мес.) 350 р. - разовое занятие1000 р. - 4 занятия (абонемент действителен 1 мес.)2000 р. - 8 занятий (абонемент действителен 1 мес.)2500 р. - 12 занятий (абонемент действителен 1 мес.)3200 р. - 16 занятий (абонемент действителен 2 мес.)4800 р. - 24 занятия (абонемент действителен 3 мес.) Детские танцы:

250 р. - разовое занятие



1800 р. - 8 занятий 950 р. - 4 занятия1800 р. - 8 занятий Клуб "Творческих женщин" и группа развития:

350 р. - разовое занятие

1200р. - 4 занятия Солярий:

12 руб. мин. - с 9:00 до 12:00

15 руб. мин. - с 12:00 до 21:00



1000 руб. - абонемент на 100 мин. 500 руб. - абонемент на 50 мин.1000 руб. - абонемент на 100 мин. Расписание занятий: Понедельник

18:10 Коррекция фигуры (силовая без степа) (Аня)

19:10 Коррекция фигуры (Лена) Вторник

09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)

20:10 Коррекция фигуры (Оля) Среда

18:10 Коррекция фигуры (Аня)

19:10 Бодифлекс (Аня) Четверг

09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)

19:10 Коррекция фигуры (Лена)

20:10 Коррекция фигуры (Оля) Пятница

18:10 Степ – аэробика (Аня)

19:10 Бодифлекс (Аня) Суббота

10:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина) Воскресенье

12:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина) Приходите, звоните, занимайтесь с нами! Наш адрес: Ушакова, 67 Телефон:+7 (38341) 6-20-12 Источник: Раздел фитнес-центра "Кристалл" на сайте Весь Бердск

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