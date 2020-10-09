Фитнес-центр "Кристалл": Тело строится постепенно!

Тело строится постепенно. Начав новую жизнь с понедельника, не стоит в пятницу искать линии пресса, хоть этого и очень хочется. Регулярность в тренировках и системность.
оимость абонементов:
Тренажерный зал:
300 р - разовое занятие
1300 р. - студенческий абонемент на мес.
1500 р. - безлимитный абонемент на мес.
2500 р. - семейный абонемент на мес.(муж + жена, родитель + ребенок до 16 лет)
200 р. - персональная тренировка с тренером
400 р. - программа тренировок
Фитнес:
1000 р. - 4 занятия (абонемент действителен 1 мес.)
2000 р. - 8 занятий (абонемент действителен 1 мес.)
2500 р. - 12 занятий (абонемент действителен 1 мес.)
3200 р. - 16 занятий (абонемент действителен 2 мес.)
4800 р. - 24 занятия (абонемент действителен 3 мес.)
Детские танцы:
250 р. - разовое занятие
1800 р. - 8 занятий
Клуб "Творческих женщин" и группа развития:
350 р. - разовое занятие
1200р. - 4 занятия
Солярий:
12 руб. мин. - с 9:00 до 12:00
15 руб. мин. - с 12:00 до 21:00
1000 руб. - абонемент на 100 мин.
Расписание занятий:
Понедельник
18:10 Коррекция фигуры (силовая без степа) (Аня)
19:10 Коррекция фигуры (Лена)
Вторник
09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)
Среда
18:10 Коррекция фигуры (Аня)
19:10 Бодифлекс (Аня)
Четверг
09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)
19:10 Коррекция фигуры (Лена)
20:10 Коррекция фигуры (Оля)
Пятница
18:10 Степ – аэробика (Аня)
19:10 Бодифлекс (Аня)
Суббота
10:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)
Воскресенье
12:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)
Приходите, звоните, занимайтесь с нами!
Наш адрес: Ушакова, 67
Телефон:+7 (38341) 6-20-12
Источник: Раздел фитнес-центра "Кристалл" на сайте Весь Бердск