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Фитнес-центр "Кристалл": Тело строится постепенно!

09:48 09.10.2020 Фото: фитнес-центр "Кристалл"
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Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму к новому году и раньше!

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В "Кристалле" вы избавитесь от лишних килограммов

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 Тело строится постепенно. Начав новую жизнь с понедельника, не стоит в пятницу искать линии пресса, хоть этого и очень хочется. Регулярность в тренировках и системность.

оимость абонементов:

Тренажерный зал:
300 р - разовое занятие
1300 р. - студенческий абонемент на мес.
1500 р. - безлимитный абонемент на мес.
2500 р. - семейный абонемент на мес.(муж + жена, родитель + ребенок до 16 лет)
200 р. - персональная тренировка с тренером
400 р. - программа тренировок

Фитнес:

350 р. - разовое занятие
1000 р. - 4 занятия (абонемент действителен 1 мес.)
2000 р. - 8 занятий (абонемент действителен 1 мес.)
2500 р. - 12 занятий (абонемент действителен 1 мес.)
3200 р. - 16 занятий (абонемент действителен 2 мес.)
4800 р. - 24 занятия (абонемент действителен 3 мес.)

Детские танцы:
250 р. - разовое занятие

950 р. - 4 занятия
1800 р. - 8 занятий

Клуб "Творческих женщин" и группа развития:
350 р. - разовое занятие
1200р. - 4 занятия

Солярий:
12 руб. мин. - с 9:00 до 12:00
15 руб. мин. - с 12:00 до 21:00

500 руб. - абонемент на 50 мин.
1000 руб. - абонемент на 100 мин.

Расписание занятий:

Понедельник
18:10 Коррекция фигуры (силовая без степа) (Аня)
19:10 Коррекция фигуры (Лена)

Вторник
09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)

20:10 Коррекция фигуры (Оля)

Среда
18:10 Коррекция фигуры (Аня)
19:10 Бодифлекс (Аня)

Четверг
09:15 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)
19:10 Коррекция фигуры (Лена)
20:10 Коррекция фигуры (Оля)

Пятница
18:10 Степ – аэробика (Аня)
19:10 Бодифлекс (Аня)

Суббота
10:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)

Воскресенье
12:00 Йога - пилатес 1,5 ч (Валентина)

Приходите, звоните, занимайтесь с нами!

Наш адрес: Ушакова, 67 

Телефон:+7 (38341) 6-20-12

Источник: Раздел фитнес-центра "Кристалл" на сайте Весь Бердск

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