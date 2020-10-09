09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Не знаете, как зонировать пространство в доме? Дом корпусной мебели вам поможет!

09:20 09.10.2020 Фото: Дом корпусной мебели
0

Резные узоры, зеркальные, световые вставки. Даже варианты с хранением по типу стеллажа могут разделить пространство в вашем доме.

% name% title
"Дом корпусной мебели" поможет организовать удобное пространство для хранения

Мы знаем, как из комнаты сделать спальню и гостиную, детскую и спальню, кабинет и все что угодно вашей душе. Так же зонирование поможет разделить детскую комнату на части, если у вас несколько детей, позволяя создать укромный уютный уголок каждому члену семьи.

Еще зонирование помогает использовать лишнее пространство. К примеру, у вас есть одна большая комната, заставленная мебелью по всему периметру вдоль стен, но абсолютно свободная по середине. Это не совсем разумное использование пространства, зонируя такое помещение в доме можно создать уют, добавить комнате привлекательность и изюминку.

Да что говорить, стоит только увидеть современные варианты зонирования, это же целые произведения искусства! Резные узоры, зеркальные, световые вставки. Даже варианты с хранением по типу стеллажа могут разделить пространство в вашем доме.

Звоните в Дом корпусной мебели и мы поможем подобрать именно ваш вариант стильного разделения пространства!

Бердск, ул. Ленина, 89/15 (офис 701)

Тел. 8-913-926-61-16. 8 952 945 38 01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск

корпусная мебель в Бердске мебель мебель на заказ Дом корпусной мебели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что мечтаете обновить в своем доме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек
10:13 09-10-2020
Санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек
Сохранить имущество при банкротстве
10:05 09-10-2020
Сохранить имущество при банкротстве
Бог не дает детей, что делать? Нужно ли лечиться, если долго нет детей? Отвечает церковь
10:03 09-10-2020
Бог не дает детей, что делать? Нужно ли лечиться, если долго нет детей? Отвечает церковь
Вспыхнули 3 дачных дома в СНТ "Нива" на станции Жеребцова. Тушили 14 пожарных
10:01 09-10-2020
Вспыхнули 3 дачных дома в СНТ
Заминировать банк с монопода и взять заложников рискнул 34-летний мужчина
10:00 09-10-2020
Заминировать банк с монопода и взять заложников рискнул 34-летний мужчина
Особенность каждого знака зодиака. Коротко и просто. Какая в тебе изюминка?
09:53 09-10-2020
Особенность каждого знака зодиака. Коротко и просто. Какая в тебе изюминка?
БердскШок: Заразились коронавирусом 3 учителя и 1 ученик за сутки на 9 октября в школах Бердска. На карантине уже 16 классов
09:52 09-10-2020
Шок: Заразились коронавирусом 3 учителя и 1 ученик за сутки на 9 октября в школах Бердска. На карантине уже 16 классов
Фитнес-центр "Кристалл": Тело строится постепенно!
09:48 09-10-2020
Фитнес-центр
БердскСколько новых зараженных COVID-19 нашли в Бердске за сутки на 9 октября, стало известно
09:46 09-10-2020
Сколько новых зараженных COVID-19 нашли в Бердске за сутки на 9 октября, стало известно
Для своих котов мужчина выкупил все купе в поезде "Москва-Анапа"
09:45 09-10-2020
Для своих котов мужчина выкупил все купе в поезде