Не знаете, как зонировать пространство в доме? Дом корпусной мебели вам поможет!

Резные узоры, зеркальные, световые вставки. Даже варианты с хранением по типу стеллажа могут разделить пространство в вашем доме.

"Дом корпусной мебели" поможет организовать удобное пространство для хранения

Мы знаем, как из комнаты сделать спальню и гостиную, детскую и спальню, кабинет и все что угодно вашей душе. Так же зонирование поможет разделить детскую комнату на части, если у вас несколько детей, позволяя создать укромный уютный уголок каждому члену семьи.

Еще зонирование помогает использовать лишнее пространство. К примеру, у вас есть одна большая комната, заставленная мебелью по всему периметру вдоль стен, но абсолютно свободная по середине. Это не совсем разумное использование пространства, зонируя такое помещение в доме можно создать уют, добавить комнате привлекательность и изюминку.

Да что говорить, стоит только увидеть современные варианты зонирования, это же целые произведения искусства! Резные узоры, зеркальные, световые вставки. Даже варианты с хранением по типу стеллажа могут разделить пространство в вашем доме.

Звоните в Дом корпусной мебели и мы поможем подобрать именно ваш вариант стильного разделения пространства!

Бердск, ул. Ленина, 89/15 (офис 701)

Тел. 8-913-926-61-16. 8 952 945 38 01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск