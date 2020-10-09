«Цематеб» лечит пациентов от рождения и до глубокой старости

Для нас важно одно – своевременно оказать профессиональную помощь и помочь избавиться от недуга или сделать так, чтобы он никак не давал о себе знать.

География пациентов, которые лечились и лечатся у нас поражает

Нашему самому маленькому пациенту 1 год и 4 месяца, а самому мудрому 92 года. Мы помогаем людям в любом возрасте.

Самым стройным и самым пышным, 20 и 200 килограммовым, для нас важно одно – своевременно оказать профессиональную помощь и помочь избавиться от недуга или сделать так, чтобы он никак не давал о себе знать.

География пациентов, которые лечились и лечатся у нас поражает: пациенты всей НСО, люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы Хабаровска, все они лечились у нас и остались довольны результатом, а самое главное, после лечения забыли о своих проблемах раз и навсегда.

Наш адрес: г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в​

Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск