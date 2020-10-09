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Заминировать банк с монопода и взять заложников рискнул 34-летний мужчина

10:00 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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После проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.

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Прокуратура г. Москвы утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, совершившего захват заложников в столичном банке

Прокуратура г. Москвы утвердила постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 34-летнего жителя г. Санкт-Петербург в связи с совершением общественно-опасного деяния, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват и удержание лица в качестве заложника).

По версии следствия, 23 мая 2020 года мужчина зашел в один из офисов коммерческого банка, расположенный по ул. Земляной вал.

Проследовав под видом клиента банка в зону ожидания, он достал из рюкзака рукоять от монопода с имеющейся на ней кнопкой, сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате людей в качестве заложников, сообщив, что у него в руках пульт дистанционного приведения взрывного устройства в действие, при этом он стал выдвигать требования различного характера.

Мужчина был задержан в ходе проведения спецоперации, все заложники освобождены.

В ходе предварительного следствия, проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой, мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Источник: epp.genproc.gov.ru

захват заложников
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