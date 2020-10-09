Для своих котов мужчина выкупил все купе в поезде "Москва-Анапа"

Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.



Пользователи соцсетей делятся фотографией железнодорожного купе, в котором на верхних полках вальяжно расположились несколько кошек.

Забавную сцену заметили в поезде Москва — Анапа. «Лучшая компания для путешествий», — комментируют снимок в Сети.

Согласно правилам РЖД, хозяин обязан выкупить все купе, если перевозит крупное домашнее животное, которое не помещается в переноску. Мелких животных можно перевозить в переноске, которая размещается на месте для ручной клади. Дополнительные места для них покупать не обязательно.

Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.

Источник: vk.com