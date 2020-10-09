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Помог ли гол Соболева одержать победу над шведами?

09:35 09.10.2020 Фото: © REUTERS / Shamil Zhumatov
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Первая половина первого тайма получилась не столь зрелищной. Лишь после гола шведского нападающего "Реал Сосьедада" Александера Исака россияне стали действовать активнее и создали несколько опасных моментов.

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Встреча в Москве завершилась победой шведов со счетом 2:1

Сборная России уступила команде Швеции в товарищеском матче.

Встреча в Москве завершилась победой шведов со счетом 2:1.

Гости открыли счет в середине первого тайма: отличился форвард Александер Исак.

Защитник Маттиас Юханссон, вышедший на замену после перерыва, увеличил преимущество шведов.

В конце матча сборная России смогла отыграть один мяч усилиями Александра Соболева, для которого этот матч стал дебютным за национальную команду. Автором результативной передачи стал Денис Черышев.

Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Россия — Швеция — 1:2 (0:1)

Голы: Соболев, 90. — Исак, 21 (ВИДЕО). Юханссон, 72 (ВИДЕО).

Источник: matchtv.ru

гол матч футбол
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