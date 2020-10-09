Почему запретили безалкогольные "энергетики"?

Среди подростков есть 2% тех, кто употребляет по две банки энергетика в день

Некоторые российские регионы объявили войну "энергетикам". Безалкогольные энергетические напитки уже запрещены в Ставропольском и Краснодарском крае, Чеченской Республике. Законопроект, ограничивающий продажу "энергетиков" несовершеннолетним, принят в первом чтении в Ростовской области. Вопрос о запрете таких напитков обсуждается и в Новосибирской области.

Однако производители "энергетиков" и ученые считают принимаемые региональными властями меры неоправданными, а юристы еще и незаконными. В том, нужно ли запрещать в России энергетические безалкогольные напитки, разбирались участники "круглого стола" "Региональные ограничения в отношении безалкогольных энергетических напитков: мнения экспертов, позиции сторон".

"Мы наблюдаем целый парад антиэнергетических выступлений в регионах. Причем под запрет попадают как алкогольные энергетические напитки, так и безалкогольные, - говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрий Петров. - Самое интересное, что у нас в стране антиэнергетическая волна набирает силу, а весь мир уже движется в противоположном направлении. Безалкогольные энергетические напитки продаются свободно без ограничений, в том числе и возрастных, примерно в 150 странах мира. Мировая наука пришла к выводу, что безалкогольные энергетические напитки не могут нанести вред больший, чем употребление кофе. Исследования проводились во многих странах мира: Канаде, США, Новой Зеландии и т.д. Результаты их одинаковы: безалкогольные энергетические напитки при разумном их потреблении не причиняют вреда здоровью".

Научные сотрудники уверяют, что в России хорошо проработано законодательство в отношении энергетических напитков, которое гарантирует безопасность продукции, поступающей в продажу. "В 2007 году с участием Национального фонда защиты прав потребителей были разработаны и утверждены два государственных стандарта на безалкогольные и алкогольные энергетические напитки. По алкогольным напиткам ситуация такова, что НИИ питания РАМН склоняется к тому, что они вредны. И в целом ряде стран их продажа ограничена. К примеру, в США запретили их производство и предписали убрать из напитков алкоголь или кофеин. Что касается безалкогольных напитков, то содержание кофеина в них от 150 до 400 мг в литре. В некоторых видах эспрессо концентрация кофеина достигает 3000 мг на литр. В обычном чае около 500 мг в зависимости от крепости заварки", - рассказывает заведующий лабораторией аналитических методов исследования пищевых продуктов НИИ питания РАМН Константин Эллер.

РАМН, ВЦИОМ и Национальный фонд защиты прав потребителей провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, какое количество кофеина потребляют россияне и из каких источников он поступает (см. диаграмму). Было установлено, что с тонизирующими напитками в организм взрослого человека поступает 1-2% кофеина, у подростков этот показатель выше - 3-4%. С кофе поступает 30% кофеина, а с чаем 50%. В год взрослый человек выпивает 550 чашек кофе и всего 24 банки энергетического напитка. Подростки пьют больше тонизирующих напитков. В год они выпивают 236 чашек кофе и 26 банок энергетика. Впрочем, даже у подростков потребление кофе значительно превосходит потребление энергетиков.

Однако среди подростков есть 2% тех, кто употребляет по две банки энергетика в день. Именно они и вызывают опасение общественности. Родители таких детей приходят к наркологам и заявляют, что у ребенка изменилось поведение, появились нарушения сна. Довольно сильным аргументом против энергетиков стал случай в Новосибирской области, когда девочка упала в обморок после употребления энергетика. Но у медиков нет подтверждения, что к ухудшениям здоровья детей привело употребление энергетических напитков. Мало того, "наркология учет таких категорий обращений отдельно не ведет", - говорит главный нарколог Ростовской области Елена Малышко. В то же время на стороне производителей - исследования, подтверждающие безвредность этого продукта при соблюдении дозировок. И, возможно, в дозировках все дело. Эксперты из Новосибирской и Ростовской областей, где только собираются запретить энергетики, соглашаются с тем, что все используемые в производстве энергетиков компоненты являются разрешенными. "Все дело в дозах и продолжительности приема напитка. К тому же энергетики пользуются популярностью именно у подростков. Поэтому имеет смысл ввести возрастной ценз и ограничение по месту и времени продажи", - считает главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. В Новосибирской области запрет планируется наложить именно на употребление энергетиков подростками. Для этого продавать энергетики предлагается запретить вблизи учебных и спортивных учреждений.

Под вопросом остается и законность региональных запретов на продажу энергетических напитков. "За последние несколько лет было несколько инициатив на федеральном уровне", - говорит Дмитрий Петров. Однако они не получили поддержки правительства РФ. Тем не менее местные документы должны быть подкреплены федеральным законодательством, в противном случае их легитимность находится под вопросом. "Такого рода региональные ограничения нарушают принципы единства экономического пространства, принцип законности с точки зрения иерархии законодательных актов. Законы субъектов не могут противоречить федеральным законам", - поясняет заместитель директора Института проблем административно-правового регулирования НИУ ВШЭ Елена Овчарова. Оптимальным решением стала бы четкая позиция на федеральном уровне, вправе ли регионы ограничивать продажу энергетических напитков.

Источник: РГ