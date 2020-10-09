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Кого обнаружили в белорусских шампиньонах? Это шок!

11:00 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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Зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Республики Беларусь.

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Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки шампиньонов одной из белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля шампиньонов, производителем которых является КФХ «Грибная страна» (Республика Беларусь), выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект – коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha Halys Stal).

Зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Республики Беларусь.

В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России, Россельхознадзор с 8 октября 2020 года вводит временные ограничения на поставки шампиньонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0709), производимых КФХ «Грибная страна». Решение принято на основании Международной конвенцией по карантину и защите растений и Федерального закона «О карантине растений».

Несмотря на то, что коричнево-мраморный клоп имеет широкий ареал обитания, в продукции, поступающей из Республики Беларусь, он до настоящего времени не выявлялся. Согласно Единому перечню карантинных объектов данный вредитель отсутствует на территории Евразийского экономического союза.

В связи с этим выявление опасного насекомого в продукции КФХ «Грибная страна» ставит под сомнение ее белорусское происхождение.

Источник: fsvps.gov.ru

белоруссия грибы импорт санкции шампиньоны
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От редакции

Любите шампиньоны?

Аноним, 09 октября 2020 11:29
Э-э... Вкусно, когда поджарить на противне, под чарку или под пиво! Недавно раскушали это диво.

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