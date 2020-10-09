За что получила пожизненный срок россиянка в Швейцарии?

Адвокат женщины сообщает, что над ней издеваются в тюрьме и требую апелляцию.

Панова (на фото слева) приехала в Швейцарию с двумя дочерьми, там она вышла замуж

Екатеринбурженке Елене Пановой, получившей пожизненный срок в Швейцарии за убийство, которое совершил ее муж, пересмотрят приговор. Апелляция состоится уже в четверг, 8 октября. Адвокат женщины Георгий Багратиони считает, что у Елены отличные шансы.

— На мой взгляд, ситуация очень даже хорошая. На последнем заседании мы в пух и прах разбили прокурора, доказали, что было нарушение международных прав и прав человека. Над ней издевались в тюрьме. Я считаю, что суд точно отменит пожизненный приговор, а возможно, даже отпустит ее насовсем, — сказал E1.RU Багратиони.

Он отметил, что одно из нарушений, которое допустила швейцарская сторона, — она не уведомила российское консульство о том, что была задержана гражданка нашей страны. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, Елена Панова получила пожизненный срок в Швейцарии в начале 2020 года. Наказана она была за убийство, которое совершил ее муж Серджио Джуссани, зарезавший свою бывшую жену. Позже суд решил, что именно Панова спланировала и организовала убийство соперницы. Осужденная через своего адвоката неоднократно заявляла об издевательствах и нарушениях ее прав. Ее сестра рассказывала E1.RU, что им даже нельзя обсуждать дело по телефону.