Зажало двух водителей KIA Bongo и УАЗ после лобового столкновения на ул. Большевистской в Новосибирске

Двух водителей зажало в автомобилях после лобового ДТП на Большевистской

Водитель грузовика KIA Bongo, следовавший в сторону центра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с УАЗом «Буханкой». В результате ДТП оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. К ним на помощь сначала подоспели очевидцы, а затем спасатели.

Информация об обстоятельствах ДТП и состоянии пострадавших уточняется. Подписчик сообщил, водитель KIA совершал левый поворот через двойную сплошную. Также, по имеющейся информации, есть пострадавшие и из числа пассажиров. Движение в сторону Выборной затруднено, многие водители объезжают место аварии через микрорайон «Европейский берег».

Источник: ACT-54