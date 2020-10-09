09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Правда ли, что беглого зека ищут полиция и военные на дачах СНТ «Восток» Бердска

10:26 09.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Дачные общества «Восток-1» и «Восток-2» полностью оцепили полицейские и военные. Дачники тревожатся.

% name% title
Полицейские данную информацию не подтвердили

Разыскивают полиция и военные беглого преступника на дачах Бердска.

- Как страшно жить, сейчас дачное общество "Восток-1", "Восток-2" полностью оцеплены полицией и военными, разыскивается беглый зек. Опрашивают запоздалых дачников и проверяют дачи. Кто что слышал о сбежавшем? - написал вечером 8 октября пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети Вконтакте.

В Управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» 9 октября сообщили, что данная информация к ним не поступала.

беглый военные дачи зэк оцепление полиция управление МВД по Новосибирской области
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Богатая фантазия?

Аноним, 09 октября 2020 11:13
НВР:
Так вы берите информацию из официальных источников, а не из подслушки. В подслушке и не такое придумывают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 года
12:17 09-10-2020
Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 года
«Надеялась, что ребенок умрет от голода»: Прятала в шкафу новорожденную дочь полгода мать Юлия
12:16 09-10-2020
«Надеялась, что ребенок умрет от голода»: Прятала в шкафу новорожденную дочь полгода мать Юлия
Сколько работодателей успели вернуть своих сотрудников с удаленки, рассказал эксперт
12:15 09-10-2020
Сколько работодателей успели вернуть своих сотрудников с удаленки, рассказал эксперт
Подстрелил свою малолетнюю дочь из ружья 42-летний пьяный мужчина
12:10 09-10-2020
Подстрелил свою малолетнюю дочь из ружья 42-летний пьяный мужчина
БердскРазрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил Роспотребнадзор
12:00 09-10-2020
Разрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил Роспотребнадзор
Прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе призвал Путин
11:53 09-10-2020
Прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе призвал Путин
О чем молиться в праздник святого Иоанна Богослова 9 октября? Сильная молитва и предсказания преподобного
11:51 09-10-2020
О чем молиться в праздник святого Иоанна Богослова 9 октября? Сильная молитва и предсказания преподобного
Обнулять штрафы разрешат водителям в России
11:50 09-10-2020
Обнулять штрафы разрешат водителям в России
О конце пандемии коронавируса рассказала астролог Василиса Володина
11:48 09-10-2020
О конце пандемии коронавируса рассказала астролог Василиса Володина
Задержали за хищение 900 млн рублей исполнительного директора банка"Траст" 1
11:45 09-10-2020
Задержали за хищение 900 млн рублей исполнительного директора банка