Правда ли, что беглого зека ищут полиция и военные на дачах СНТ «Восток» Бердска

Дачные общества «Восток-1» и «Восток-2» полностью оцепили полицейские и военные. Дачники тревожатся.

Полицейские данную информацию не подтвердили

Разыскивают полиция и военные беглого преступника на дачах Бердска.

- Как страшно жить, сейчас дачное общество "Восток-1", "Восток-2" полностью оцеплены полицией и военными, разыскивается беглый зек. Опрашивают запоздалых дачников и проверяют дачи. Кто что слышал о сбежавшем? - написал вечером 8 октября пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети Вконтакте.

В Управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» 9 октября сообщили, что данная информация к ним не поступала.