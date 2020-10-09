Правда ли, что беглого зека ищут полиция и военные на дачах СНТ «Восток» Бердска

Разыскивают полиция и военные беглого преступника на дачах Бердска.
- Как страшно жить, сейчас дачное общество "Восток-1", "Восток-2" полностью оцеплены полицией и военными, разыскивается беглый зек. Опрашивают запоздалых дачников и проверяют дачи. Кто что слышал о сбежавшем? - написал вечером 8 октября пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети Вконтакте.
В Управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» 9 октября сообщили, что данная информация к ним не поступала.
Так вы берите информацию из официальных источников, а не из подслушки. В подслушке и не такое придумывают.