Разруха и молчание: Появились ли лекарства и зарплата у медиков поликлиники №2 после истории из первых уст от медсестры ЦГБ Бердска

Добровольно-принудительно им дали подписать документ о сокращении зарплаты на 5 баллов. Но минздрав заявил в ответ на жалобу медсестры, что лекарств тысячи флаконов, а зарплата от 40 до 77 тысяч руб. в ЦГБ Бердска.

Машина скорой помощи стоит и у вода в поликлинику №2 Бердска

Что изменилось в поликлинике №2 Бердска после публикации на сайте " Курьер. Среда. Бердск"? Напомним, лекарств тысячи флаконов, а зарплата от 40 до 77 тысяч руб. в ЦГБ Бердска, заявил минздрав в ответ на жалобу медсестры. Ольга (имя изменено) рассказывала, что в отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают: как экономят на медиках в пандемию. Добровольно-принудительно им дали подписать документ о сокращении зарплаты на 5 баллов.

- Ничего в больнице не изменилось. Никаких разъяснений по снижению зарплаты на 5 баллов не было, - рассказала Ольга 9 октября.

Единственное, что произошло за эти дни - в поликлинике выстроили график уборки в помещении под медицинские отходы. Напомним, Ольга рассказывала, что в ЦГБ Бердска экономия даже на вывозе медицинских отходов. Все иголки от шприцов и другие материалы медсестры собирают в банки и заливают специальным средством. Эти банки плотно закрываются крышкой и должны увозиться. Но дезинфицирующее средство просят выливать в раковину, для того чтобы вес отходов был меньше и нужно было меньше платить за вывоз.

- Прокомментировать анонимную жалобу сотрудницы БЦГБ по существу невозможно, -заявлял минздрав.

Отметим также, что 8 октября правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, следует из распоряжения кабмина.

Ольга рассказывала, что медикам максимально сократили аванс до 6500. Также она отмечает, что замечала у себя недоплату по зарплате. Сокращены многие надбавки. Также оплата приходит дробными частями.

- Эти надбавки нас, обычных медиков, не касаются. Только тех, кто работает в госпиталях. А мы, считается, не работаем с ковидными больными, хотя по факту таких среди наших пациентов больше половины. Просто они либо не выявлены, либо не озвучивается, что они заражены, - говорит Ольга.

Мы будем следить за развитием событий в поликлинике №2 Бердска. Читайте продолжение в ближайшее время.