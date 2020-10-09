Задержали за хищение 900 млн рублей исполнительного директора банка"Траст"

Адвокат добавил, что мера пресечения Хабарову будет избрана в пятницу в Пресненском суде Москвы. Свою причастность к преступлению задержанный отрицает.

Исполнительного директора "Траста" задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало первого заместителя президента - председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Слащев.

"Задержали", - сообщил "Интерфаксу" Слащев в ночь на пятницу.

Адвокат добавил, что мера пресечения Хабарову будет избрана в пятницу в Пресненском суде Москвы.

О задержании Хабарова по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стало известно в четверг.

Дело, как сообщил "Интерфаксу" адвокат банкира, было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, пояснял "Интерфаксу" Слащев, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 900 млн руб. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает.

Адвокат подчеркивал, что до возбуждения дела Хабаров не был опрошен, а обыски, которые состоялись у него в четверг, проходили без санкции суда.

По мнению защиты, "данные факты могут свидетельствовать о заказном характере уголовного дела, целью которого является оказать давлении на Михаила Хабарова при разрешении обычного хозяйственного спора между субъектами".

В пресс-службе "Траста" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка считает "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

В банке также отмечали, что "преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Лондонский международный арбитражный суд - ИФ)".

Так, пояснили в "Трасте", что в марте 2018 года Хабаров подал в LCIA иск о причинении ущерба в связи с невозможностью исполнения опционного соглашения на покупку 30% акций "Деловых Линии", заключенного между ним и Богатиковым в 2015 году.

В феврале 2020 года трибунал LCIA выпустил решение, по которому обязал Богатикова выплатить причиненный ущерб в сумме $58 млн и которое в настоящее время приводится в исполнение на территории РФ, уточнили в "Трасте". В рамках исполнения решения были арестованы активы Богатикова на Кипре и в Испании, добавили в банке.

В октябре 2019 года Хабаров подал второй иск в LCIA по сервисному соглашению, которое они заключили с Богатиковым в том же 2015 году и которое предусматривало ежегодное вознаграждение за услуги, оказываемые "Деловым Линиям" по повышению капитализации компании. Сумма претензий по нему составляет $25 млн.

Комментариями Следственного комитета, а также представителей Александра Богатикова по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Источник: Интерфакс