Обнулять штрафы разрешат водителям в России

В июле предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет (с 1 тыс. до 5 тыс. рублей) и в 2,5 раза - за установку подложных номеров (с 2 тыс. до 5 тыс. рублей).

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД

Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

"Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

Источник: РИА Новости