Обнулять штрафы разрешат водителям в России

Текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
"Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным", — пояснил он РИА Новости.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, выраженных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также поступивших предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.
Источник: РИА Новости