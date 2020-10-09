Разрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил Роспотребнадзор

Новая свалка уже включена в терсхему по обращению с ТКО региона

Ответил на обращение депутата Бердска Николая ычева и "курьер. Среда. Бердск" территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе. Жалобу, напомним, в управление адресовала Искитимская межрайонная прокуратура по вопросам размещения полигона ТБО рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района.

Как выяснилось, для размещения полигона ТБО выбранный участок должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам. Кроме того, при выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. В Роспотребнадзоре заявили - не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При этом, размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона должен составлять 500 м. Но размер этой зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Уменьшение санитарно–защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания.

Помимо прочего, участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны.

- Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы, - гласит ответ Роспотребнадзора.

А вот размещение полигона ТБО в непосредственной близости от городских кладбищ, аэродромов не ограничено требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При этом установление или изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств и 2 класса опасности осуществляется постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; оценки риска здоровью населения.

В случае, если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного объекта в 2 раза и более превышает нормативную санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно, иных необходимых факторов, указанных в п.4.2. СанПиН 2.2, 172.1.1.1200-03, рассмотрение которых является обязательным при принятии решения об установлении санитарно-защитной зоны.

Важно понимать, что в соответствии с правилами, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Кстати, согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов относятся ко 2-му классу с санитарно-защитной зоной 500 м.

- Управлением в установленном порядке было выдано санитарно- эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 от 31.03.2020г. для полигона ТБО, с кадастровым номером земельного участка 54:07:047401:1085 санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно- эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 от 31.03.2020г. выдано на основании экспертного заключения (протокола) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 1-609 от 26.02.2020г., выданного аккредитованной экспертной организацией ИП Швалинская Л.П. (аттестат аккредитации КА.КО.710002). Решение об установлении санитарно-защитной зоны Управлением не выдавалось, - ответили "Курьер. Среда. Бердск" в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что указанный проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» на основании экспертного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 1-609 от 26.02.2020г., выданного ИП Швалинская Л.П. (аттестат аккредитации КА.КВО.710002).

В санитарно-защитную зону полигона входят объекты:

а) жилая застройка, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства;

6) объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями, не попадают.

Правообладатель полигона ТКО обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона.