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Разрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил Роспотребнадзор

12:00 09.10.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов относятся ко 2-му классу с санитарно-защитной зоной 500 м.

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Новая свалка уже включена в терсхему по обращению с ТКО региона
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Разрешат ли строить новую мусорную свалку возле кладбища Бердска на искитимской земле, ответил РоспотребнадзорСтроят ли новую мусорную свалку около кладбища Бердска на искитимской земле, проверили чиновники. Смотрите фотоЕщё 147 новостей

Ответил на обращение депутата Бердска Николая ычева и "курьер. Среда. Бердск" территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе. Жалобу, напомним, в управление адресовала Искитимская межрайонная прокуратура по вопросам размещения полигона ТБО рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района.

Как выяснилось, для размещения полигона ТБО выбранный участок должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам. Кроме того, при выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. В Роспотребнадзоре заявили - не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При этом, размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона должен составлять 500 м. Но размер этой зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Уменьшение санитарно–защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания.

Помимо прочего, участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны.

- Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы, - гласит ответ Роспотребнадзора.

А вот размещение полигона ТБО в непосредственной близости от городских кладбищ, аэродромов не ограничено требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При этом установление или изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств и 2 класса опасности осуществляется постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; оценки риска здоровью населения.

В случае, если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного объекта в 2 раза и более превышает нормативную санитарно-защитную зону до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения нецелесообразно, иных необходимых факторов, указанных в п.4.2. СанПиН 2.2, 172.1.1.1200-03, рассмотрение которых является обязательным при принятии решения об установлении санитарно-защитной зоны.

Важно понимать, что в соответствии с правилами, санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Кстати, согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов относятся ко 2-му классу с санитарно-защитной зоной 500 м.

- Управлением в установленном порядке было выдано санитарно- эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 от 31.03.2020г. для полигона ТБО, с кадастровым номером земельного участка 54:07:047401:1085 санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно- эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.Т.000.398.03.20 от 31.03.2020г. выдано на основании экспертного заключения (протокола) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 1-609 от 26.02.2020г., выданного аккредитованной экспертной организацией ИП Швалинская Л.П. (аттестат аккредитации КА.КО.710002). Решение об установлении санитарно-защитной зоны Управлением не выдавалось, - ответили "Курьер. Среда. Бердск" в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что указанный проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» на основании экспертного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 1-609 от 26.02.2020г., выданного ИП Швалинская Л.П. (аттестат аккредитации КА.КВО.710002).

В санитарно-защитную зону полигона входят объекты:

а) жилая застройка, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивные сооружения открытого типа, организации отдыха детей и их оздоровления, зоны рекреационного назначения и для ведения садоводства;

6) объекты для производства и хранения лекарственных средств, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использование земельных участков в целях производства, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями, не попадают.

Правообладатель полигона ТКО обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона.

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