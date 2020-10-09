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Сколько работодателей успели вернуть своих сотрудников с удаленки, рассказал эксперт

12:15 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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На фоне роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в России главы регионов вновь порекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим труда.

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39% работодателей успели вернуть всех удаленных сотрудников в офисы

В связи с ростом случаев заражения COVID-19 главы многих регионов вновь рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим. При этом результаты опроса, который в сентябре проводила служба исследований hh.ru, показывают, что некоторые компании пока что даже не приступали к возврату людей в офисы.

По данным опроса российских работодателей, дистанционный формат работы так или иначе опробовали в большинстве компаний: 49% переводили на удаленную работу всех своих сотрудников, еще 48% – хотя бы часть.

При этом, по данным за сентябрь, 39% компаний, которые прибегали к удаленке, уже успели вернуть абсолютно всех сотрудников обратно на привычные рабочие места, а еще 45% - только начали постепенный вывод персонала в офисы. Из них четверть компаний уже были близки к завершению процесса – вернули от 75% до 99% удаленных работников.

Остальные пока не начали возвращать удаленных сотрудников на рабочие места, однако около 10% компаний планировали сделать это в ближайшее время.

«Интересно, что почти никто не планирует полностью переходить на дистанционную занятость. Около 7% работодателей отложили возврат сотрудников на неопределенный срок, но все-таки пока не приняли решение об окончательном отказе от офиса. Зато набирает популярность смешанный формат – когда можно несколько дней в неделю работать из дома, но периодически все-таки присутствовать на рабочем месте и общаться с коллегами «вживую», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Отметим, что количество вакансий, предлагающих работу в удаленном формате, в Новосибирской области в сентябре этого года выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

карантин офис пандемия удаленка
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