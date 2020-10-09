Подстрелил свою малолетнюю дочь из ружья 42-летний пьяный мужчина

В состоянии алкогольного опьянения мужчина, взяв с собой ружье, пришел с целью выяснения отношений к своей супруге, ушедшей от него с тремя совместными детьми к своим родителям и подавшей документы на развод.

В Республике Алтай мужчина осужден за покушение на убийство своей супруги и несовершеннолетней дочери

Собранные следователями следственных органов следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю Турочакского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 12 января 2020 года около 23 часов в селе Турочак Турочакского района Республики Алтай злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой ружье, пришел с целью выяснения отношений к своей супруге, ушедшей от него с тремя совместными детьми к своим родителям и подавшей документы на развод. Увидев мужа с оружием, женщина забежала в свое жилище, заперлась в квартире жилого дома и стала удерживать входную дверь за ручку, чтобы он не смог попасть внутрь помещения.

Мужчина попытался проникнуть в дом, однако не смог открыть двери. После чего, достоверно зная и понимая, что в доме находятся малолетние дети, в том числе его 13-летняя дочь, злоумышленник произвел выстрел из находящегося при себе гладкоствольного охотничьего ружья во входную дверь квартиры, в результате чего причинил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа стоявшей за дверью малолетней девочки. Затем, выйдя из помещения веранды, находясь на территории усадьбы дома, он дважды произвел выстрел из ружья по окнам веранды и дома, после чего скрылся с места преступления, спрятавшись на чердаке дровяника на территории домовладения своих родителей.

Потерпевшая с тяжелым огнестрельным дробным ранением грудной клетки, угрожающим ее жизни и здоровью, незамедлительно была доставлена в районную больницу, где ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Местонахождение подозреваемого установлено сотрудниками полиции по горячим следам. Прибывшим сотрудникам полиции мужчина оказал вооруженное сопротивление, направив в сторону представителей власти ствол заряженного ружья и угрожая его применением на поражение, вследствие чего с целью задержания преступника полицейским пришлось применить табельное оружие, после чего он был задержан.

Задержанный был также доставлен в больницу с огнестрельными ранениями бедра, где ему оказали медицинскую помощь.

Несмотря на то, что подсудимый вину в содеянном не признал, суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Кроме того, судом частично удовлетворены гражданские иски, заявленные на предварительном следствии стороной потерпевших, о взыскании с подсудимого денежных средств в общей сумме 450 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного им.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: altai.sledcom.ru