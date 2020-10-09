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Прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе призвал Путин

11:53 09.10.2020 Фото: kremlin.ru
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После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения, Президент России призвал прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

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Путин сделал заявление

Передаём текст заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина:

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении».

Источник: kremlin.ru

заявление Нагорный Карабах президент Владимир Путин
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