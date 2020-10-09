Прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе призвал Путин

После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения, Президент России призвал прекратить боевые действия по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Путин сделал заявление

Передаём текст заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина:

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении».

Источник: kremlin.ru