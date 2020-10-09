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«Надеялась, что ребенок умрет от голода»: Прятала в шкафу новорожденную дочь полгода мать Юлия

12:16 09.10.2020 Фото: Артем Устюжанин / E1.RU; читательница E1.RU Ирина
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Подозреваемая воспитывает еще двух детей — мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. Женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не было.

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Девочку нашли в истощенном состоянии

Ребенка случайно нашли подруги женщины, которые пришли к ней в гости.
На Урале женщина родила дочь и полгода прятала ее в шкафу

В Карпинске 37-летняя местная жительница Юлия полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. По словам ее знакомой Ирины (имя изменено по ее просьбе), Юлия была беременна, но, когда родила, сказала всем, что ребенок умер. Никто не знал, что ребенок жив и что женщина держит девочку у себя в квартире в сумке в шкафу. У Юлии уже есть двое детей: мальчик 13 лет и 3-летняя дочка.

— Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует, — говорит Ирина. На днях к Юлии пришли сотрудницы, они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию. Когда скорая приехала, врачи спросили: «Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?» Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом. Сейчас ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии, а мать в психушке.

Источник: Местные жители были в шоке от такой новости.

— У нас, можно сказать, деревня, все друг друга знаем, все общались, и никто даже подумать не мог, что она на такое способна, — говорит Ирина. — У меня самой ребенок, я целый день рыдаю. Я не знаю, что она дальше собиралась делать, как прятать ее, или убить ее хотела? Дети у нее адекватные, дочка в садик ходит, одетые, чистые, я не знаю, почему она так к этому ребенку отнеслась. Вроде адекватная, работала. Ее надо наказать. Говорят, что, если девочка выживет, ее не посадят в тюрьму. Мы, весь город, считаем, что, дай Бог, чтобы девочка выжила, но мать должна сидеть. Детей у нее двоих забрали в детский дом.

Еще одна местная жительница рассказала, что женщина хотела убить ребенка, но у нее рука не поднялась. И она решила, что, может быть, девочка умрет от голода.

— Ребенка подкармливал старший сын, — говорит местная жительница. — Мать, я так понимаю, угрожала, чтобы он не говорил никому о ней.

Мы обратились за комментарием к официальному представителю ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

— В эту жуткую историю трудно поверить, но как бы ни тяжело было об этом говорить, она похожа на правду, — говорит Валерий Горелых. — Чтобы утверждать это, необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша. Дело в том, что подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, роды проходили в домашних условиях. После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.

По словам Валерия Горелых, по данному факту сотрудники из подразделения дознания отдела полиции № 32 возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

— Подозреваемая воспитывает еще двух детей — мальчика 13 лет и 3-летнюю девочку. В настоящее время женщина растила детей одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало, — добавил полковник Горелых.

Источник: e1.ru

обнаружили садист шкаф
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