The psihyx: Набирает барабанщика, бас-гитариста и вокалиста в свою рок-группу 13-летний гитарист Михаил Серов из Бердска

Школьник мечтает покорить сначала Бердск, а затем выйти за его границы. Он ждет на кастинг талантливых барабанщика, бас-гитариста и вокалиста.

Михаил Серов ждет на кастинг талантливых музыкантов и вокалиста



Серьезно и основательно подготовились к созданию рок-группы The psihyx 13-летние гитаристы Михаил Серов и Иван Мармолюк из Бердска. У них есть помещение для репетиций и даже свой собственный 17-летний арт-директор.

Основатель рок-группы Михаил Серов объявил кастинг на барабанщика, бас-гитариста и вокалиста. Возраст — от 11 до 17 лет. По словам Михаила, музыканты должны профессионально владеть инструментом. Что касается вокалиста, то у него должен быть хороший голос. И не важно, девчонки это будут или мальчишки.

-Я сам играю на гитаре и люблю рок-музыку, поэтому и решил создать группу. Сам пока музыку не пишу. Поначалу будем исполнять чьи-то композиции и будем пытаться писать свои, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 9 октября Михаил Серов.

Пока в группе только два человека — Михаил и Иван Мармолюк. Оба они играют на электрогитарах. Есть еще вокалист, но он из Москвы, с ним работают дистанционно. А еще — арт-директор, которые делает логотипы и афиши.

Иван Мармолюк

- У нас уже есть две гитары. И мы бы уже и так выступили. Но из-за коронавируса не получается. Репетировали уже много раз. Концерт должен был пройти на базе языковой школы «Глобус».

Среди любимых групп юного музыканта Rammstein, Metallica и другие. Их композиции группа будет исполнять первое время.

Михаил мечтает о том, чтобы их рок-группа стала известной. Сначала они намерены своим творчеством покорить Бердск, а затем выйти за его границы. Так что, если вы хотите играть рок и стать знаменитыми, вас ждут в The psihyx.